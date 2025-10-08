menu hamburguer
Ex-Vasco e Botafogo, Bruno Nazário é o líder em assistências da China em 2025

Meia do Henan vive grande fase e ajuda o clube a chegar à final da Copa da China

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
11:46
Bruno Nazário a serviço do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Vivendo grande fase no futebol asiático, Bruno Nazário se consolidou como um dos principais nomes da atual edição da Superliga Chinesa. O meia do Henan FC lidera o ranking de assistências da competição, com nove passes para gol, além de ocupar o topo em passes decisivos (90). Ele ainda é o 2º em cruzamentos certos (73) e em grandes chances criadas (19), números que confirmam sua regularidade e protagonismo na temporada.

Com quatro gols marcados e 13 participações diretas em gols, Nazário também foi peça-chave na campanha que levou o Henan à final da Copa da China. A grande decisão será disputada em dezembro. Coroando uma sequência de alto rendimento, o brasileiro somou quatro assistências e um gol nas últimas dez rodadas da liga nacional chinesa. Na soma geral da temporada (liga e copa), o meia acumula 29 jogos, quatro gols e 11 assistências.

— Estou muito feliz com o momento que estou vivendo aqui. Desde que cheguei, busquei me adaptar rápido ao estilo do futebol chinês e ajudar o Henan a brigar por grandes objetivos. Ser líder em assistências é consequência do trabalho coletivo e da confiança que tenho recebido do clube e dos companheiros — comentou Bruno Nazário.

Na temporada passada, o brasileiro já havia se destacado, terminando como vice-líder em assistências da liga, com 12 passes para gol. Desde sua chegada ao Henan, no início de 2024, Nazário soma 60 jogos oficiais, mantendo alto nível de desempenho. O meia tem contrato com o clube chinês até o fim de 2026.

Currículo de Bruno Nazário tem passagens por grandes clubes

O meia-atacante passou por diversos grandes clubes do Brasil, entre eles Cruzeiro, Athletico-PR, Vasco e Botafogo. Em seu último ano no Brasil, em 2023, foi o melhor jogador da Chapecoense na Série B, alcançando 14 participações em gols (oito bolas na rede e 6 assistências) e sendo fundamental para a permanência da equipe na competição.

Bruno Nazário foi destaque da Chapecoense em 2023 (Foto: Julliana Paulino/Chapecoense)
