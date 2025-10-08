menu hamburguer
Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipe se enfrentam em amistoso

Dia 08/10/2025
17:46
Foto: Arte/LANCE!
imagem cameraFoto: Arte/LANCE!
Coreia do Sul x Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 08h (horário de Brasília), Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul. O confronto amistoso terá transmissão da TV: Globo, Sportv e GE TV. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo.

A lista de convocados de Carlo Ancelotti privilegia atletas que atuam no futebol europeu, com intuito de reduzir o desgaste físico e facilitar a adaptação ao fuso horário.

Ficha do jogo

escudo coreia do sul
COR
Escudo - Brasil
CRA
Amistoso
Data e Hora
Sexta-feira (10), às 08h (horário de Brasília)
Local
Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul (COR)
Árbitro
Onde assistir

Uma das novidades da equipe está no gol. Inicialmente, Ancelotti planejava escalar Ederson contra a Coreia do Sul e Hugo Souza diante do Japão. Com o corte de Ederson por lesão, Bento deve assumir a titularidade na partida do próximo dia 10, enquanto Hugo Souza será observado como titular no compromisso seguinte.

Bento tem presença recorrente e vem recebendo a confiança da comissão técnica nas últimas datas FIFA. O objetivo de Ancelotti é avaliar detalhadamente os goleiros do grupo, aproveitando cada oportunidade para analisar características e desempenho em jogos internacionais.

Histórico confronto

O histórico de confrontos entre Brasil e Coreia do Sul é amplamente favorável à Seleção Brasileira. Ao longo de oito partidas disputadas em todas as competições, o Brasil venceu sete vezes, enquanto a Coreia do Sul conseguiu um único triunfo. O desempenho da equipe canarinho demonstra consistência e superioridade nos duelos contra os asiáticos.

Curiosamente, nenhum dos encontros aconteceu em solo brasileiro. Já na Coreia do Sul, as seleções se enfrentaram seis vezes, com o Brasil conquistando cinco vitórias e os sul-coreanos registrando apenas um triunfo. Esses números reforçam a tradição brasileira de ter um bom desempenho fora de casa contra a Coreia do Sul.

carlo ancelotti cbf
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Coreia do Sul x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA
COREIA DO SUL X BRASIL
AMISTOSO

📆 Data e horário: sexta-feira (10), às 08h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul (COR)
📺 Onde assistir: Globo, Sportv e GE TV.

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Não definido.
🚩 Assistentes: Não definido.
🖥️ VAR: Não definido.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COREIA DO SUL: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. (Técnico: Myung-Bo)

BRASIL: Bento; Wesley, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison. (Técnico: Carlo Ancelotti)

