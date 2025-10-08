Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipe se enfrentam em amistoso
- Matéria
- Mais Notícias
Coreia do Sul x Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 08h (horário de Brasília), Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul. O confronto amistoso terá transmissão da TV: Globo, Sportv e GE TV. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo.
Relacionadas
A lista de convocados de Carlo Ancelotti privilegia atletas que atuam no futebol europeu, com intuito de reduzir o desgaste físico e facilitar a adaptação ao fuso horário.
Ficha do jogo
Uma das novidades da equipe está no gol. Inicialmente, Ancelotti planejava escalar Ederson contra a Coreia do Sul e Hugo Souza diante do Japão. Com o corte de Ederson por lesão, Bento deve assumir a titularidade na partida do próximo dia 10, enquanto Hugo Souza será observado como titular no compromisso seguinte.
Bento tem presença recorrente e vem recebendo a confiança da comissão técnica nas últimas datas FIFA. O objetivo de Ancelotti é avaliar detalhadamente os goleiros do grupo, aproveitando cada oportunidade para analisar características e desempenho em jogos internacionais.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Histórico confronto
O histórico de confrontos entre Brasil e Coreia do Sul é amplamente favorável à Seleção Brasileira. Ao longo de oito partidas disputadas em todas as competições, o Brasil venceu sete vezes, enquanto a Coreia do Sul conseguiu um único triunfo. O desempenho da equipe canarinho demonstra consistência e superioridade nos duelos contra os asiáticos.
Curiosamente, nenhum dos encontros aconteceu em solo brasileiro. Já na Coreia do Sul, as seleções se enfrentaram seis vezes, com o Brasil conquistando cinco vitórias e os sul-coreanos registrando apenas um triunfo. Esses números reforçam a tradição brasileira de ter um bom desempenho fora de casa contra a Coreia do Sul.
Confira as informações do jogo entre Coreia do Sul x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
COREIA DO SUL X BRASIL
AMISTOSO
📆 Data e horário: sexta-feira (10), às 08h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul (COR)
📺 Onde assistir: Globo, Sportv e GE TV.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Não definido.
🚩 Assistentes: Não definido.
🖥️ VAR: Não definido.
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
COREIA DO SUL: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. (Técnico: Myung-Bo)
BRASIL: Bento; Wesley, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison. (Técnico: Carlo Ancelotti)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias