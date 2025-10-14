A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão nesta terça-feira (14) por 3 a 2, de virada, na última partida da Data Fifa. Apesar do resultado negativo, para um jogador em específico, a partida funcionou como um cartão de visita e um recado ao técnico Carlo Ancelotti: Paulo Henrique, lateral do Vasco, está na briga por uma vaga na Copa do Mundo.

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, ele entrou na lista para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão como substituto de Wesley, da Roma, que se lesionou. Contra os japoneses, fez seu primeiro jogo como titular e com bola na rede.

— Tive a oportunidade de estar aqui e creio que aproveitei, dei meu máximo, fiz tudo que podia fazer durante o tempo que vesti a camisa da Seleção nesta Data Fifa. Agora, é com o Mister. Deixo nas mãos dele. Tenho os concorrentes que dispensam comentários. Jogadores que até estavam convocados e acabaram por lesão, infelizmente — disse Paulo Henrique durante a zona mista.

— A gente vai continuar numa briga sadia por uma vaga por essa posição. E, quem vai ganhar será a Seleção que vai ter todo mundo no melhor nível — seguiu.

Perseverança na carreira

Revelado pelo Londrina, Paulo Henrique passou por Iraty-PR, Operário-PR e União Beltrão-PR antes de chegar a Santa Catarina em 2018, contratado pelo Metropolitano. Com o clube sem calendário após o estadual, chegou a fechar com o Tubarão-SC para a Série D, mas uma pubalgia o afastou e ele foi reprovado nos exames. Recuperado, retornou ao Tubarão meses depois para a Copa Santa Catarina, ajudando a equipe a alcançar a semifinal, eliminada pelo Brusque.

Após a passagem por Santa Catarina, o lateral seguiu carreira no Paraná, Juventude e Atlético-MG, até chegar ao Vasco, onde atua há três temporadas e já ultrapassou a marca de cem partidas.

— Momento incrível. Passam inúmeras coisas na cabeça, de tudo que eu vivi, tudo que eu passei e construí para chegar até aqui. Foi um momento de muita emoção com o gol. Claro que gostaríamos de ter vencido a partida, que era o principal. Trocaria facilmente o gol pela vitória da equipe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Estou muito feliz pelo gol e chateado pelo resultado — afirmou.

Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi Yamazaki / AFP)

Agora, Paulo Henrique retorna ao Vasco, que está fora da partida contra o Fortaleza após atuar durante os 90 minutos no amistoso contra os japoneses. O jogador deve ficar à disposição no clássico contra o Fluminense, no dia 20 de outubro.

— Vou voltar para lá (Vasco) com a mesma cabeça que eu saí. O Vasco é o clube que eu represento, que eu vou dar o meu máximo todos os dias. Eu já havia falado anteriormente que vestir a camisa da Seleção é consequência do que eu faço no Vasco. Fui feliz de estar aqui nesta Data Fifa. Vou voltar e dar o meu máximo. Não vou estar na partida contra o Fortaleza por ter atuado os 90 minutos, mas vou apoiar os meus companheiros e segunda-feira tem clássico, para estar em campo e ajudar — finalizou o lateral.