Fabrício Bruno reage após erros pelo Brasil: ‘Não sejam covardes’

O zagueiro Fabrício Bruno foi um dos protagonistas da derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão, nesta terça-feira (14), em amistoso disputado em Tóquio. Responsável por um erro que originou o primeiro gol adversário, o defensor reconheceu as falhas e comentou o desempenho da equipe após a virada sofrida.

O lance crucial aconteceu aos seis minutos da segunda etapa. O jogador do Cruzeiro errou um passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura arriscou cruzado, e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola acabou entrando.

— Não é um lance que me define como jogador. Sempre passei por dificuldade. O pé de apoio ficou longe, fiquei sem força. Erro meu, peço desculpas ao povo brasileiro. É sentir o momento, a dor, mas seguir adiante em busca de novas oportunidades. Agradecer ao apoio. Só vai acontecer com quem está lá dentro de campo — disse o zagueiro em zona mista.

— Acho que a gente fez um grande primeiro tempo, e depois, logo ali no começo, a gente tem o primeiro gol. E aí acaba que dá uma abaixada, mas vai servir de aprendizado, tirar as coisas boas aqui pra levar pra frente e ter a cabeça boa, sempre em busca de novas oportunidades — seguiu.

O jogador minimizou o impacto do erro cometido e afirmou que o episódio não o define como atleta. Segundo ele, a Copa do Mundo ainda está distante e há tempo para reconquistar espaço. O zagueiro reconheceu as críticas, mas destacou que um lance ou uma partida não podem determinar sua trajetória. Fabrício Bruno ainda pediu que as pessoas não sejam “covardes” a ponto de crucificá-lo por uma falha e afirmou que seguirá com a cabeça fria em busca de novas oportunidades no clube.

— Acho que não (perdeu vaga na Copa), a Copa do Mundo tem muito tempo. Então é o que eu falo, um erro não vai me definir como jogador. Talvez possam querer rotular, possam querer criticar, e faz parte do processo, mas me definir como jogador, um jogo, 45 minutos e um lance é impossível. Talvez eu peça que as pessoas não sejam covardes a ponto de ficar me crucificando por um erro que, infelizmente, aconteceu. Então, sim, sentir aprendizado, sentir a dor e ter cabeça fria nesse momento. Seguir adiante no meu clube para ir em busca de mais oportunidades — completou.

Fabrício Bruno foi destaque negativo da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Números de Fabrício Bruno pelo Brasil

Fabrício Bruno atuou como titular nos quatro jogos da Seleção em 2025, com 90 minutos em campo por partida. Teve 95% de acerto nos passes e completou 2,3 passes longos por jogo. Defensivamente, recuperou 1,5 bola por partida, fez 4,3 cortes e 0,5 desarmes, com 43% de eficiência nos duelos aéreos e 45% nos duelos em geral. Cometeu dois erros defensivos graves e recebeu dois cartões amarelos, tendo nota 6,63 do Sofascore.

No confronto contra o Japão, permaneceu 90 minutos em campo e realizou 123 ações com a bola, com 97% de passes certos e quatro de seis passes longos completados. Registrou quatro cortes, duas interceptações, seis bolas recuperadas, dois chutes bloqueados e venceu apenas um de três duelos aéreos. Cometeu uma falta e um erro defensivo grave, recebendo nota 6,5 do Sofascore.