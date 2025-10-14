Fabrício Bruno tem atuação decisiva na derrota do Brasil para Japão

O zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, teve uma atuação desastrosa na derrota da Seleção Brasileira para o Japão por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira (14), em Tóquio. Titular nos 90 minutos, o jogador falhou feio no primeiro gol japonês, marcado por Minamino, no início do segundo tempo, e não conseguiu cortar o chute de Nakamura no lance do gol de empate, 10 minutos depois.

Na entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que erros individuais não vão influir na definição dos convocados para a Copa do Mundo do ano que vem, mas reconheceu que a falha de Fabrício Bruno, no primeiro gol japonês, afetou o desempenho da Seleção Brasileira:

- Os erros individuais não afetam a presença dos jogadores na equipe. A reação da equipe depois do primeiro erro não foi boa, porque perdemos um pouco de equilíbrio no campo, perdemos um pouco de boa atitude, de pensamento positivo, então creio que foi uma boa aula para o futuro – avaliou o técnico da Seleção Brasileira.

- Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício, estava bem controlado pela equipe. Depois é muito claro o que se passou: a equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro, creio que isso foi o maior erro da equipe, porque, na segunda parte, a atitude não foi boa. Repito: o erro afetou demais a equipe – completou Ancelotti, em outra resposta.

Falha de Fabrício Bruno afetou desempenho do Brasil, de acordo com o técnico Ancelotti (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

Fabrício Bruno não conseguirá voltar a Belo Horizonte a tempo de participar do jogo do Cruzeiro contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV. A fraca atuação no amistoso da Seleção Brasileira e o consequente abatimento do jogador também não justificariam um esforço do clube para o retorno do zagueiro a tempo de participar da partida.

Fabrício Bruno foi titular nas duas derrotas de Ancelotti no comando do Brasil

O jogo contra o Japão, nesta terça-feira (14), foi o quarto do zagueiro Fabrício Bruno com a camisa canarinho, todas como titular – a segunda com o técnico Carlo Ancelotti. Em 2024, Fabrício Bruno atuou em dois amistosos sob o comando de Dorival Júnior: a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Londres, em 23 de março, e o empate por 3 a 3 com a Espanha, em Madri, três dias depois.

Com Ancelotti, Fabrício Bruno havia sido titular em outra derrota do técnico italiano: 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, dia 9 de setembro, na última rodada pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.