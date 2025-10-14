Virgínia esteve entre uma das milhões de brasileiras que acordaram cedo para ver a Seleção Brasileira enfrentar o Japão, em Tóquio. Durante a partida, a influenciadora fez algumas publicações dedicadas a Seleção, sendo uma delas um vídeo curto da televisão mostrando Paulo Henrique comemorando seu gol. A interação de Virgínia com o jogo divertiu internautas, que brincaram com seu romance com Vini Jr.

- Sem comentários... Não quero falar sobre o jogo nesse momento. Só volto depois do próximo gol do Brasil. Eu não quero ouvir um "A" sobre esse jogo - declarou Virginia após a derrota de virada da Seleção Brasileira para o Japão.

O romance entre Vini Jr e Virginia

O relacionamento entre Vini Jr e Virginia durou pouco mais de 1 mês e chegou ao fim após o vazamento de prints de conversas do atacante com a modelo Day Magalhães.

Pouco tempo após o vazamento das conversas íntimas de Vini, o jogador se desculpou publicamente com Virginia, que decidiu lhe dar uma segunda chance.Em entrevista ao “Portal Léo Dias”, a influenciadora afirmou que ela e o craque da Seleção Brasileira seguem conversando para resolver a situação.

Vini Jr e Virginia na Espanha (Foto: Reprodução)

Paulo Henrique aproveita oportunidade na Seleção Brasileira

Na última partida contra a Coreia do Sul, Paulo Henrique entrou no segundo tempo da partida disputada em Seul e ficou cerca de 20 minutos em campo. Mesmo com pouco tempo de jogo, o lateral mostrou intensidade, boa leitura defensiva e participou ativamente das jogadas ofensivas.

Contra o Japão, Paulo Henrique foi escolhido por Carlo Ancelotti para começar entre os 11 titulares. Aos 26 minutos, o lateral-direito aproveitou a chance de impressionar o treinador e marcou um belo gol, animando internautas.

Seleção Brasileira sai na frente, mas sofre virada em Tóquio

Com uma série de erros defensivos, o Brasil perdeu por 3 a 2 de virada para o Japão nesta terça-feira (14), em Tóquio. A noite foi especialmente infeliz para Fabrício Bruno, que teve participação direta em dois dos três gols japoneses.