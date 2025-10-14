Mauro Cezar é sincero sobre Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Deu para perceber’

O jornalista Mauro Cezar comentou sobre o trabalho do técnico italiano Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira depois da derrota para o Japão. O Brasil abriu dois gols de vantagem, mas levou a virada no segundo tempo e perdeu em Tóquio por 3 a 2 nesta terça-feira (14).

- Carlo Ancelotti fez experiências enquanto podia. Agora já deu para perceber que determinados jogadores não tem nível técnico para jogar numa seleção, que apresenta patamar de exigência técnica mais elevado - comentou Mauro Cezar sobre Ancelotti na Seleção Brasileira.

Com gols de Paulo Henrique e Martinelli, o Brasil abriu 2 a 0 no primeiro tempo do amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Na etapa final, Minamino, Nakamura e Ueda viraram o duelo para os japoneses. É a segunda derrota de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira.

Mauro Cezar comentou o trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira

Como foi a derrota da Seleção Brasileira de Ancelotti

Diante do Japão, Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças na Seleção Brasileira em relação à equipe que goleara a Coreia do Sul, na semana passada. A dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, além do atacante Vini Jr, foram os únicos que iniciaram pela Seleção nesta terça-feira.

Com o time bastante modificado e diante de um adversário melhor que os coreanos, o Brasil começou com alguma dificuldade. O Japão jogou com suas linhas muito próximas e tentava empurrar o Brasil contra seu campo de defesa. Além disso, tentava chegar à meta de Hugo Souza explorando as laterais, principalmente a esquerda.

Bem posicionado e trocando passes, aos poucos o time de Ancelotti começou a ganhar terreno. Lucas Paquetá procurava distribuir o jogo pela meia, enquanto Martinelli e Vini jr tentavam arrancadas pela esquerda em Japão x Brasil.

Foi pelo outro lado, no entanto, que o placar foi aberto. Aos 26, Paulo Henrique recebeu lindo passe de Bruno Guimarães e chutou cruzado, marcando seu primeiro gol pela Seleção logo no primeiro jogo como titular. Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Gabriel Martinelli ampliar, após assistência de Paquetá. Dois amuletos de Ancelotti na Seleção Brasileira.

Os 2 a 0 do primeiro tempo pareciam encaminhar uma vitória tranquila, que iria facilitar as observações de Carlo Ancelotti. Mas aí a defesa, setor considerado primordial pelo técnico italiano, desandou. E Fabrício Bruno foi protagonista para isso em Japão x Brasil.

Aos 6, o zagueiro do Cruzeiro errou o passe dentro da grande área e entregou nos pés de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza. Dez minutos depois, Nakamura chutou cruzado e Fabrício Bruno tentou cortar, mas a bola tomou o caminho do gol.

Aturdido na defesa, o Brasil não conseguiu mais se encontrar em campo. O Japão, sentindo o ótimo momento, seguiu em cima. E, aos 25, virou com merecimento: Ito bateu escanteio e Ueda, de cabeça, subiu livre para marcar. Problemas para Ancelotti na Seleção Brasileira.

Com a virada, Ancelotti mexeu na equipe, mas não deu. Japão vence a Seleção Brasileira pela primeira vez na história.