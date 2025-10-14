O Vasco terá a ausência do lateral-direito Paulo Henrique que está fora da partida contra o Fortaleza após atuar durante os 90 minutos no amistoso entre Brasil e Japão, realizado em Tóquio, nesta terça-feira (14). O jogador marcou o primeiro gol brasileiro na derrota de 3 a 2 e foi um dos poucos destaques positivos da equipe. A informação foi inicialmente divulgada pelo Canal Atenção Vascaínos.

Paulo Henrique comemora gol pelo Brasil diante do Japão (Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP)

O clube carioca havia planejado uma logística especial para garantir o retorno do jogador a tempo da partida no Brasileirão. No entanto, a participação integral de Paulo Henrique no compromisso da Seleção acabou alterando os planos da comissão técnica, que optou por preservá-lo devido ao desgaste físico e à longa viagem de volta ao Brasil.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o retorno de Puma Rodríguez. O lateral-direito uruguaio foi titular nos dois jogos da Seleção Uruguaia durante a Data Fifa, mas estará à disposição para o duelo desta quarta-feira. A presença de Puma garante uma opção importante para o setor defensivo, especialmente diante da ausência de Paulo Henrique e da lesão do jovem Paulinho.

Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.

