De jogador da Série B Catarinense à Seleção: a ascensão de Paulo Henrique

Autor do primeiro gol na partida da Seleção contra o Japão, o lateral-direito Paulo Henrique, atualmente no Vasco da Gama, vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, ele entrou na lista para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão como substituto de Wesley, da Roma, que se lesionou no último domingo. Na

A trajetória de Paulo Henrique é um exemplo de perseverança. Revelado pelo Londrina, onde fez toda sua base e se profissionalizou, ele passou por Iraty-PR, Operário-PR e União Beltrão-PR até desembarcar no futebol catarinense em 2018, quando foi contratado pelo Metropolitano.

Paulo Henrique em treinamento com a Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

Com o clube sem calendário após o estadual, Paulo Henrique chegou a fechar com o Tubarão-SC para a disputa da Série D do Brasileirão. No entanto, uma pubalgia o tirou dos planos, e ele foi reprovado nos exames médicos. Recuperado meses depois, retornou ao clube para disputar a Copa Santa Catarina, em agosto, como titular. O time chegou à semifinal, sendo eliminado pelo Brusque.

O Tubarão foi o último clube do lateral em Santa Catarina. Em seguida, ele passou por Paraná, Juventude e Atlético-MG, até chegar ao Vasco, onde atua há três temporadas e e já soma mais de 100 partidas disputadas. Agora, com a camisa da Seleção, Paulo Henrique colhe os frutos de uma jornada marcada por superação e crescimento meteórico.

