Confira a programação da Seleção Brasileira nesta terça-feira

TERESÓPOLIS — Depois de um primeiro dia ainda com grupo incompleto, a Seleção Brasileira terá uma terça-feira (2) agitada na Granja Comary. Confira abaixo a programação do grupo comandado por Carlo Ancelotti:

A janela no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá, antes das atividades, duas entrevistas coletivas. João Pedro, atacante do Chelsea, falará às 14h, e Jean Lucas, meia do Bahia, às 14h20.

Jean Lucas já integrado à Seleção em Teresópolis (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O treinamento terá início às 16h (de Brasília), assim como na última segunda-feira. A imprensa poderá acompanhar apenas os primeiros 15 minutos da atividade de preparação para o duelo com o Chile, no Maracanã, na quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã.

Seleção Brasileira completa

Carlo Ancelotti não conseguiu contar com toda a lista de convocados no primeiro dia de trabalho nesta Data Fifa. Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Raphinha, que atuaram no domingo em jogos de Premier League e LaLiga.

O trio Lucas Paquetá, Jean Lucas e Samuel Lino marcou presença, mas apenas para trabalhos regenerativos na estrutura interna. Para o trabalho, Ancelotti convocou os jovens Léo Nanete (goleiro do Flamengo), Huguinho (lateral-direito do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohnamm (meia do Fluminense).

