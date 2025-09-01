O primeiro treino da Seleção Brasileira para os últimos compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 teve um início curioso e, no mínimo, bem-humorado. O atacante Richarlison chegou ao campo da Granja Comary, em Teresópolis, nesta segunda-feira (1), de bicicleta. Entre os mais empolgados com o passeio o jogador do Tottenham, que exibiu habilidade e descontração sobre duas rodas, arrancou sorrisos da comissão técnica e da imprensa presente.

continua após a publicidade

Richarlison sobre rodas: jogador chega de bicicleta ao treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O atacante do Tottenham vive um bom momento na Inglaterra e voltou a ser convocado para a Seleção após a chegada do técnico Carlo Ancelotti, que assumiu o comando da equipe recentemente. Com gols e boas atuações nos últimos meses, o "Pombo" retomou a confiança e tem tudo para ser uma das peças importantes do grupo nos jogos contra o Chile, no dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia, no dia 9, em La Paz. Ambas as partidas encerram a campanha brasileira nas Eliminatórias — o Brasil já está classificado para o Mundial de 2026.

➡️Brasil x Chile: 45 mil ingressos já vendidos para despedida da Seleção no Maracanã

➡️ Seleção tem instruções em três idiomas e Casemiro ‘auxiliar’

continua após a publicidade

Apesar do clima descontraído, o treino não contou com todos os jogadores. Vários atletas ficaram na sala de musculação por terem atuado pelos seus clubes no fim de semana. Lucas Paquetá, por exemplo, ficou apenas observando do lado de fora do gramado. O meia retornou à Seleção Brasileira após ser absolvido em julgamento na Federação Inglesa por suposta manipulação em apostas esportivas.

A preparação continua nesta terça-feira (2), novamente na Granja Comary. Ancelotti terá mais tempo para ajustar o time, promover testes e observar o entrosamento entre os convocados. A expectativa é de que o técnico italiano aproveite esses dois jogos para consolidar ideias e definir a base do elenco para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade