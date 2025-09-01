menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Brasil x Chile: 45 mil ingressos já vendidos para despedida da Seleção no Maracanã

Jogo será realizado nesta quinta-feira (4), às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa de 2026

Brasil x Argentina - Torcida
imagem cameraTorcida brasileira em jogo da Seleção (Foto: Daniel Ramalho/AFP)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
15:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira se despede do público nacional em 2025 com casa cheia. A partida contra o Chile, válida pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, será disputada nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, e já conta com 45 mil ingressos vendidos.

continua após a publicidade

➡️ Promessas de clubes cariocas participam de treino com a Seleção na Granja Comary

Esse será o primeiro jogo da Seleção sob comando do técnico Carlo Ancelotti em território brasileiro — e o palco escolhido não poderia ser outro: o estádio mais icônico do país.

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Rivais reagem a jogador do Flamengo na Seleção Brasileira: 'Piada'

🎟️ Como garantir seu ingresso

Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pelo site. Para realizar a compra, é obrigatório realizar o cadastro da biometria facial — exigência da Lei Geral do Esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Preços dos ingressos

  • Norte (Inteira - R$ 200)
  • Sul (R$ 200)
  • Sul Visitante (R$ 200)
  • Leste Superior (R$ 240)
  • Leste Inferior (R$ 280)
  • Oeste Inferior (R$ 320)



circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias