Brasil x Chile: 45 mil ingressos já vendidos para despedida da Seleção no Maracanã
Jogo será realizado nesta quinta-feira (4), às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira se despede do público nacional em 2025 com casa cheia. A partida contra o Chile, válida pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, será disputada nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, e já conta com 45 mil ingressos vendidos.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
Ancelotti faz teste inusitado com Estêvão na chegada à Seleção; veja
Seleção Brasileira01/09/2025
- Fora de Campo
Denílson especula possível motivo de Neymar não estar na Seleção: ‘Foi infeliz’
Fora de Campo01/09/2025
- Seleção Brasileira
Vitinho se destaca na defesa e se credencia por avaliação na Seleção Brasileira
Seleção Brasileira01/09/2025
➡️ Promessas de clubes cariocas participam de treino com a Seleção na Granja Comary
Esse será o primeiro jogo da Seleção sob comando do técnico Carlo Ancelotti em território brasileiro — e o palco escolhido não poderia ser outro: o estádio mais icônico do país.
➡️ Rivais reagem a jogador do Flamengo na Seleção Brasileira: ‘Piada’
🎟️ Como garantir seu ingresso
Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pelo site. Para realizar a compra, é obrigatório realizar o cadastro da biometria facial — exigência da Lei Geral do Esporte.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Preços dos ingressos
- Norte (Inteira - R$ 200)
- Sul (R$ 200)
- Sul Visitante (R$ 200)
- Leste Superior (R$ 240)
- Leste Inferior (R$ 280)
- Oeste Inferior (R$ 320)
Antes de comprar os ingressos, os torcedores precisam, obrigatoriamente, realizar o cadastro da biometria facial no site — uma exigência prevista na Lei Geral do Esporte.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias