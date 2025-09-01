TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira se despede do público nacional em 2025 com casa cheia. A partida contra o Chile, válida pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, será disputada nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, e já conta com 45 mil ingressos vendidos.

continua após a publicidade

➡️ Promessas de clubes cariocas participam de treino com a Seleção na Granja Comary

Esse será o primeiro jogo da Seleção sob comando do técnico Carlo Ancelotti em território brasileiro — e o palco escolhido não poderia ser outro: o estádio mais icônico do país.

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Rivais reagem a jogador do Flamengo na Seleção Brasileira: ‘Piada’

🎟️ Como garantir seu ingresso

Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pelo site. Para realizar a compra, é obrigatório realizar o cadastro da biometria facial — exigência da Lei Geral do Esporte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Preços dos ingressos

Norte (Inteira - R$ 200)

Sul (R$ 200)

Sul Visitante (R$ 200)

Leste Superior (R$ 240)

Leste Inferior (R$ 280)

Oeste Inferior (R$ 320)

Antes de comprar os ingressos, os torcedores precisam, obrigatoriamente, realizar o cadastro da biometria facial no site — uma exigência prevista na Lei Geral do Esporte.