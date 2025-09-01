Seleção tem instruções em três idiomas e Casemiro ‘auxiliar’

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira fez o primeiro treino com bola na Granja Comary no fim da tarde desta segunda-feira (1), e um fato chamou a atenção: em um elenco formado por jogadores que atuam em diferentes ligas, as instruções agora também são passadas em mais de um idioma. E há até a ajuda de um intérprete dentro de campo.

Como de praxe, apenas os primeiros 15 minutos da atividade no CT da Seleção em Teresópolis foram abertos à imprensa. Nesse período, parte dos jogadores trabalharam sob as instruções de Paul Clement, um dos auxiliares de Carlo Ancelotti. Clement é inglês, e no campo se comunicou com os atletas em seu idioma nativo e arriscando também o português — além do clássico portunhol.

— Espacio, espacio! — orientou Clement, pedindo para que a troca de passes entre jogadores como Estêvão, Richarlison, Andrey, Casemiro e João Pedro acontecesse com movimentação maior entre os jogadores. E, quando isso acontecia, ele aprovava:

— Good! Muito bom!

O grupo de jogadores também contou com uma ajuda importante: Casemiro. O volante trabalhou um bom tempo com Clement no Real Madrid de Carlo Ancelotti. Assim, ele já conhece a dinâmica dos treinos e ajudou os “novatos” no posicionamento.

O técnico Carlo Ancelotti acompanhou esse trabalho de perto, mas sem falar uma única palavra. Mesmo debaixo de uma chuva fina, ele ficou a cerca de dez metros dos jogadores, com as mãos no bolso e a cabeça coberta por um boné e pelo capuz do agasalho.

Primeiro treino da Seleção acontece ainda com grupo incompleto

O treino tático já com participação ativa de Ancelotti começaria assim que a imprensa foi retirada da Granja Comary. A primeira atividade ainda não serve para encaminhar o time para o jogo com o Chile, na quinta-feira (4), no Maracanã, porque nem todos os jogadores que atuam no futebol europeu chegaram a Teresópolis até a hora do treino — e isso inclui Raphinha e Alisson, dois dos prováveis titulares. A expectativa é de que se apresentem ainda nesta segunda-feira.