imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção tem instruções em três idiomas e Casemiro ‘auxiliar’

Grupo faz primeiro treino na Granja Comary, em Teresópolis

Casemiro e Paul Clement durante primeiro treino da Seleção na Granja Comary
Casemiro e Paul Clement durante primeiro treino da Seleção na Granja Comary (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
Marcio Dolzan
Enviado Especial
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Enviado Especial
Dia 01/09/2025
17:45
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira fez o primeiro treino com bola na Granja Comary no fim da tarde desta segunda-feira (1), e um fato chamou a atenção: em um elenco formado por jogadores que atuam em diferentes ligas, as instruções agora também são passadas em mais de um idioma. E há até a ajuda de um intérprete dentro de campo.

Relacionadas

➡️Brasil x Chile: 45 mil ingressos já vendidos para despedida da Seleção no Maracanã

Como de praxe, apenas os primeiros 15 minutos da atividade no CT da Seleção em Teresópolis foram abertos à imprensa. Nesse período, parte dos jogadores trabalharam sob as instruções de Paul Clement, um dos auxiliares de Carlo Ancelotti. Clement é inglês, e no campo se comunicou com os atletas em seu idioma nativo e arriscando também o português — além do clássico portunhol.

— Espacio, espacio! — orientou Clement, pedindo para que a troca de passes entre jogadores como Estêvão, Richarlison, Andrey, Casemiro e João Pedro acontecesse com movimentação maior entre os jogadores. E, quando isso acontecia, ele aprovava:

— Good! Muito bom!

O grupo de jogadores também contou com uma ajuda importante: Casemiro. O volante trabalhou um bom tempo com Clement no Real Madrid de Carlo Ancelotti. Assim, ele já conhece a dinâmica dos treinos e ajudou os “novatos” no posicionamento.

O técnico Carlo Ancelotti acompanhou esse trabalho de perto, mas sem falar uma única palavra. Mesmo debaixo de uma chuva fina, ele ficou a cerca de dez metros dos jogadores, com as mãos no bolso e a cabeça coberta por um boné e pelo capuz do agasalho.

Primeiro treino da Seleção acontece ainda com grupo incompleto

O treino tático já com participação ativa de Ancelotti começaria assim que a imprensa foi retirada da Granja Comary. A primeira atividade ainda não serve para encaminhar o time para o jogo com o Chile, na quinta-feira (4), no Maracanã, porque nem todos os jogadores que atuam no futebol europeu chegaram a Teresópolis até a hora do treino — e isso inclui Raphinha e Alisson, dois dos prováveis titulares. A expectativa é de que se apresentem ainda nesta segunda-feira.

Carlo Ancelotti apenas acompanhou a primeira parte do treino no CT da Seleção
Carlo Ancelotti apenas acompanhou a primeira parte do treino no CT da Seleção (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

