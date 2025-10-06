Olho neles, Ancelotti: Palmeiras tem os destaques da rodada

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o Lance! apresenta a série "Olho Neles, Ancelotti!", destacando os jogadores brasileiros que podem estar nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A coluna trará análises semanais sobre atletas que vêm se destacando e que têm chances de integrar a lista da Seleção Brasileira até junho de 2026.

Vitor Roque

O Tigrinho está "voando". Nos últimos 11 jogos do Palmeiras, Vitor Roque balançou as redes oito vezes por todas as competições e é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com dez gols. Foi do camisa 9 o primeiro gol do Palmeiras na virada do Verdão sobre o São Paulo por 3 a 2.

Vitor Roque tem oito gols nos últimos 11 jogos pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Maurício

Outro jogador do Palmeiras se destacou na virada histórica do último domingo sobre o São Paulo, por 3 a 2. Maurício saiu do banco de reservas e deu duas assistências, uma para Vitor Roque e outra para Flaco López, e mostrou que pode ser testado no meio de campo por Ancelotti.

Marcos Antônio

Enquanto o São Paulo controlou o jogo e teve vantagem contra o Palmeiras, Marcos Antônio dominou a partida. Aparecendo em todos os lugares, foi dele o lançamento para Luciano driblar Weverton e abrir o placar diante do Palmeiras. Na segunda etapa, foi alvo de uma solada de Andreas Pereira e foi substituído. Sem ele, o rendimento do São Paulo despencou e o time levou a virada do rival.

Ele chegou a ser convocado para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, mas se machucou dias antes de se apresentar para as partidas diante de Chile e Bolívia e foi cortado.