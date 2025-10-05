Palmeiras supera brilho do São Paulo e mostra força na disputa pelo título do Brasileirão

O Palmeiras mostrou no Morumbis por que é uma máquina de conquistas. Neste domingo (4), o time foi amplamente dominado no primeiro tempo, foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, mas mostrou que títulos não se conquistam apenas com brilhos esporádicos, e sim com planejamento, mentalidade vencedora e estrutura sólida. A vitória por 3 a 2 fez o time subir para 55 pontos e encostar no Flamengo, que ainda joga neste domingo e pode voltar à liderança isolada do Brasileirão.

A derrota parcial no intervalo impôs a Abel Ferreira o desafio de redesenhar a equipe e reverter o placar em 45 minutos. O português fez três mudanças cirúrgicas: tirou Raphael Veiga, Murilo e Giay para colocar Maurício, Bruno Fuchs e Allan. Não foi sorte — foi planejamento.

Aos poucos, a equipe passou a ter o controle do jogo. E em apenas quatro minutos, o Palmeiras virou a partida de cabeça para baixo. Maurício encontrou Vitor Roque, que diminuiu aos 24. Quatro minutos depois, Flaco López empatou aproveitando erro são-paulino. E quando tudo parecia caminhar para o empate, Sosa apareceu nos acréscimos para completar a virada histórica.

Essa reação não foi casualidade. É fruto de anos de trabalho consistente, de um elenco montado com critério e de uma filosofia que prioriza a mentalidade competitiva acima de tudo. Enquanto o São Paulo brilhou intensamente no primeiro tempo, o Palmeiras mostrou que futebol se joga em 90 minutos — e que experiência em decisões faz diferença.

A vitória por 3 a 2 exemplifica o DNA palmeirense: nunca desistir, confiar no processo e saber que os grandes times se revelam justamente nos momentos adversos. É por isso que o Verdão segue firme na briga pelo Brasileiro e vivo na Libertadores, enquanto outros times vivem apenas de lampejos. Planejamento sempre vence improviso.

