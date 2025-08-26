Novidade da Seleção viveu auge e queda recente em valor

Uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Douglas Santos vai voltar a vestir a Amarelinha após quase dez anos. E após o valor de mercado despencar nos últimos dois.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, Douglas vale, atualmente, € 9 milhões. Aos 31 anos, ele está iniciando a sétima temporada no Zenit, da Rússia. Mas os primeiros passos foram no início da década passada. Ele foi revelado no Náutico, em 2012. Na época, valia € 50 mil.

Após 40 jogos no Timbu, o lateral teve uma breve passagem na Europa: em janeiro de 2014, estava avaliado em € 2,5 milhões e, seis meses depois, € 2 milhões. O passo seguinte na carreira do lateral foi no Atlético-MG.

No Galo, Douglas disputou 99 jogos em três anos. E o valor de mercado ele era de € 6 milhões em maio de 2016, quando, aos 22 anos, ele retornou ao Velho Mundo. Passou a defender o Hamburgo (ALE).

Na Alemanha, foram mais três temporadas e 88 aparições. Ele perdeu € 1 milhão na avaliação de junho de 2017 e seguiu em € e milhões até junho de 2018. Até que ele começou a se destacar e, consequentemente, ficar mais valorizado: eram € 7,5 milhões em janeiro de 2019 e € 10 milhões em junho.

Vendido ao Zenit, o crescimento continuou: € 12 milhões em setembro daquele ano e € 14 milhões em dezembro. Houve queda para € 11 milhões em abril de 2020 e novo aumento até junho de 2021: € 16 milhões.

A partir dali, estabilidade até novembro de 2022, quando os sete meses seguintes renderam o maior valor da carreira do lateral: € 18 milhões, aos 29 anos. E, desde então, o valor vem recuando gradativamente. Os € 9 milhões atuais não eram vistos desde os tempos de Douglas no futebol alemão, há seis anos.