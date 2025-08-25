Kaio Jorge na Seleção: saiba o valor de mercado do atacante do Cruzeiro

A temporada mais artilheira da carreira profissional de Kaio Jorge fez com que o centroavante do Cruzeiro fosse convocado para Seleção Brasileira. São 17 gols em 29 partidas no ano. Esse desempenho fez evoluir também o valor de mercado do jogador de 23 anos, que já valeu mais, só que também teve avaliação bem inferior. Tudo isso nos últimos anos.

Revelado no Santos, Kaio Jorge disputou o primeiro jogo no time principal em 2018, quando ainda pertencia à equipe sub-20. No ano seguinte, disputou sete partidas. Foi no final daquele ano que o valor do atacante subiu para € 8 milhões. Isso de acordo com o site especializado Transfermarkt.

O ano de 2020 foi o da consolidação. O atacante terminaria a temporada com nove gols marcados em 48 jogos. E se o valor do jogador caiu para € 7,2 milhões e abril, chegou a € 12 milhões em outubro. E assim estava avaliação quando houve a transferência para a Juventus (ITA).

Ou seja, ele manteve o mesmo valor de mercado em todo o ano de 2021. Naquela temporada, ainda no Santos, ele fez oito gols em 21 jogos. Quando migrou para o futebol italiano, o sucesso não se repetiu. E aí ele acabou praticamente não sendo utilizado. Naturalmente, o valor de mercado de Kaio Jorge foi despencando.

O ponto mais baixo foi em março de 2023, quando, aos 21 anos, ele estava avaliado em € 3 milhões. Emprestado ao Frosinone na sequência, ele passou a valer € 1 milhão a mais um ano depois. Foram três gols marcados no período em que esteve cedido. Passagem discreta, mas que mudou drasticamente quando a transferência para o Cruzeiro aconteceu.

Em dezembro do ano passado, já no Cruzeiro, os sete gols em 23 jogos - no segundo semestre - lhe renderam um aumento ainda discreto na valorização. Ele passou a € 4,5 milhões. Mas o destaque em 2025 resultou na convocação inédita para a Seleção Brasileira principal e num novo valor, registrado em junho: € 7 milhões.