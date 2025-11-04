O elástico placar de 7 a 0 aplicado pelo Brasil contra a seleção de Honduras, na primeira rodada da Copa do Mundo Sub-17, teve marca registrada de duas joias do Bahia. Dell, com dois gols, e Ruan Pablo, com um gol e assistência, brilharam na manhã desta terça-feira, no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar, e começaram a construir a goleada que coloca o Brasil em vantagem na corrida por classificação.

Logo no início do jogo, Ruan Pablo abriu o placar para o Brasil e pavimentou o caminho para o 7 a 0. Depois, foi a vez de Dell virar protagonista e marcar o segundo e quarto gols, este último com passe de Ruan Pablo. Tudo isso antes do intervalo. Ao longo da partida, Felipe Morais, Vitão, Angelo e Rocha fecharam a goleada.

Dell e Ruan Pablo, inclusive, são convocados frequentemente para a Seleção Sub-17 e foram titulares da equipe neste jogo contra Honduras. Destaques na base do Bahia, eles já treinam com o elenco profissional, assim como o goleiro Jampa, também convocado, mas que ficou no banco de reservas.

Dell, centroavante e destaque do Bahia, comemora gol do Brasil contra a seleção de Honduras (Foto: Nelson Terme/CBF)

Próximos passos do Brasil

Agora a equipe comandada pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci se prepara de olho no compromisso contra a Indonésia, marcado para as 12h45 desta sexta-feira (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H. Vale lembrar que, além das duas melhores equipes de cada chave, os oito melhores terceiros colocados no geral também se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo.

Campeã do torneio nos anos 1997, 1999, 2003 e 2019, a seleção brasileira está em busca do pentacampeonato.