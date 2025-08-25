Atlético-MG x Cruzeiro: definido árbitro para clássico pela Copa do Brasil

O catarinense Ramon Abatti Abel será o árbitro de campo do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG nesta quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV, na primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Será a terceira vez que o árbitro de 35 anos, que trabalhou no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, em junho, apita o confronto entre os dois principais rivais mineiros.

Curiosamente, os dois clássicos anteriores em que Ramon Abatti Abel trabalhou foram no estádio do Atlético-MG. O catarinense foi o árbitro do primeiro Cruzeiro x Atlético-MG na Arena MRV, em 22 de outubro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa venceu por 1 a 0, com gol contra do zagueiro atleticano Jemerson.

O segundo clássico apitado por Ramon Abatti Abel foi no ano passado, também pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG venceu por 3 a 0, no turno, em 20 de abril, com gols de Paulinho, Zaracho e Guilherme Arana.

Essa foi a última partida do Cruzeiro que o árbitro apitou, já que, neste ano, Ramon Abel não trabalhou em nenhum jogo do time celeste. Mas o catarinense já trabalhou em cinco partidas do Atlético-MG em 2025: 0 a 0 São Paulo, 1 a 0 Botafogo, 3 a 2 Fluminense e 0 a 1 Flamengo, pelo Brasileirão; e 4 a 1 Manaus, pela Copa do Brasil.

Árbitro apitou seis vitórias e três derrotas do Cruzeiro, desde 2020

Ao todo, o árbitro catarinense apitou nove partidas do Cruzeiro, desde 2020, quando trabalhou na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, pela Série B do Brasileiro. Em 2021, foi o árbitro da vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, também pela Série B. Em 2022, foram três partidas: 0 a 2 Bahia, 2 a 1 Operário-PR e 4 a 1 Ponte Preta, na campanha do título da segunda divisão. Em 2023, além do clássico na Arena MRV, Ramon Abatti Abel apitou as vitórias por 1 a 0 sobre Goiás e São Paulo, pelo Brasileirão.