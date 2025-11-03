De volta ao gol do Corinthians após se recuperar de lesão, o goleiro Hugo Souza apresentou seu cartão de visitas ao técnico Carlo Ancelotti na partida diante do Grêmio. Com boa atuação, o goleiro não foi vazado e teve bons números na vitória por 2 a 0.

continua após a publicidade

O camisa 1 do Timão está recuperado de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo e pôde voltar aos gramados. Em entrevista após a vitória sobre o Grêmio, Hugo Souza admitiu que a lesão "assustou", principalmente por causa da convocação do técnico Ancelotti, que acontece nesta segunda-feira (3), às 15h, no Rio de Janeiro.

— Sempre passa, quem está machucado não é convocado. Mas eu lutei para voltar o mais rápido possível pensando no clube. Quero sempre estar em campo ajudando e Seleção é consequência do que eu faço aqui. Então, me empenhei para voltar o mais rápido possível para estar em campo e estar apto para ajudar a equipe e, se Deus quiser, ser convocado — disse.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Diante do Grêmio, Hugo Souza não sofreu gols e realizou três defesas importantes, além de acertar uma saída de bola em uma tentativa. Com 95% de precisão nos passes, mostrou segurança na construção desde a defesa. Também contribuiu com dois cortes e recuperou cinco bolas ao longo da partida, somando 31 ações com a bola. O desempenho rendeu ao camisa 1 uma nota 7,2 no Sofascore.

— Graças a Deus, eu estou bem. Foi uma lesão bem chatinha que, normalmente, eu demoraria um pouco mais a voltar, mas a gente se empenhou ali full time pra eu poder voltar o mais rápido possível. Tenho que dar parabéns a todo o departamento médico; tem se tornado uma sina para o setor: todo jogador... eles dão um prazo pra gente voltar e a gente volta antes, né? — comenta Hugo Souza.

continua após a publicidade

— Você vê o (André) Carrillo jogando, que talvez perderia a temporada; você vê o Yuri (Alberto), toda vez que machuca, parece o Superman, volta rápido! E todos os jogadores que têm lesões acabam voltando antes. Então, isso é fruto de um bom trabalho do departamento médico e, hoje, graças a Deus, eu pude voltar sem dor, tá super bem, pra poder ajudar a equipe dentro do jogo, e fico muito feliz por poder estar de volta — completou.

Hugo Souza não foi vazado diante do Grêmio (Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Hugo Souza ainda comentou sobre uma dividida com o atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, que resultou em uma "paulistinha". O lance aconteceu próximo ao fim do primeiro tempo, o que exigiu um "tratamento" rápido no intervalo.

— Bom, teve ali uma dividida com um atacante da equipe adversária e, bom, pra mim que sou carioca, eu falo tostão. Mas aqui vocês parecem que falam paulistinha. Então, dói. Quem joga bola sabe que dói. Então, foi isso que aconteceu ali, mas passa isso aí, passa rápido — explica.

— Foi exatamente essa pancada que eu sofri. Que, como eu falei, dói bastante. Mas eu, ali no intervalo, o pessoal do departamento médico deu uma atenção maior. Ali, eu consegui estar bem para continuar o jogo, mas foi só uma pancada — finaliza.

Hugo Souza na temporada pelo Corinthians

50 jogos (50 titular) 43 gols sofridos (0.9 por jogo) 24 partidas sem sofrer gols (48%) 2.7 defesas por jogo 1.3 defesas em chutes dentro da área por jogo 76% de bolas defendidas 39% de acerto no passe longo 4 pênaltis defendidos Nota Sofascore 7.06

Hugo pela Seleção Brasileira: