Aos poucos, o elenco do Bahia começa a se acostumar com comemorações depois das convocações para a seleção brasileira. Em agosto foi a vez de Jean Lucas, atleta que começou a puxar a fila de atletas do Tricolor na Seleção depois de 36 anos. Nesta terça-feira chegou o momento de Luciano Juba ser festejado no CT Evaristo de Macedo.

Juba foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti, na tarde da última segunda-feira, para defender a Seleção nos amistosos desta próxima Data Fifa. O Brasil entra em campo às 13h do dia 15 de novembro (horário de Brasília), um sábado, quando enfrenta a seleção de Senegal, em Londres. Já no dia 18, às 16h30, a equipe de Ancelotti joga contra a Tunísia em Lille, na França.

Essa foi a primeira convocação da carreira de Luciano Juba, que teve toda a carreira formada no futebol nordestino, com passagens por Serra Talhada, Sport, Confiança e o próprio Bahia.

— Rapaz, acho que vai demorar para cair a ficha, viu? Mas foi um dia muito, muito feliz para mim e para minha família. Pude acompanhar a convocação ao lado da minha esposa, do meu filho, do meu irmão e de amigos que também estavam lá. Foi um dia muito especial, que vai ficar marcado para o resto da minha vida, com certeza — iniciou.

Luciano Juba em treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo depois da convocação da seleção brasileira por Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Juba é festejado pelo elenco do Bahia

De carona com o atacante Ademir, Juba desceu do carro já festejado pelos funcionários do clube. Conforme andava pelo CT para iniciar os trabalhos durante a reapresentação, o lateral foi constantemente parado e abraçado por colegas de equipe. O que mais comemorou, do jeito descontraído já conhecido pela torcida, foi o volante Caio Alexandre.

Quem também brincou e comemorou muito a convocação do colega foi Jean Lucas, chamado por Ancelotti para defender a Seleção nas últimas rodadas das Eliminatórias.

Luciano Juba, inclusive, comentou as avaliações de Ancelotti ao justificar a sua convocação.

— Sobre o que o treinador falou de mim, me senti muito feliz em ouvir aquelas palavras vindas de um cara supercampeão, um excelente treinador, reconhecido mundialmente. Me sinto privilegiado por poder escutar isso dele. Espero que o tempo passe rápido para eu poder estar lá, trabalhando com ele. É um grande treinador, e sou muito grato a Deus por tudo, por essa convocação, e que eu possa ir lá, fazer o meu melhor e ter a oportunidade de voltar mais vezes — celebrou o jogador.

Antes de se juntar à Seleção, Juba ainda tem mais dois desafios pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles está marcado para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Tricolor visita o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 32ª rodada.