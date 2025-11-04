menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Comentarista da Globo dá declaração sincera sobre Neymar na Seleção Brasileira

Astro ficou de fora de mais uma convocação de Ancelotti

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 04/11/2025
12:57
Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
imagem cameraNeymar na Seleção Brasileira (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O comentarista da Globo e ex-jogador Felipe Bastos deu uma declaração sincera sobre a possibilidade de Neymar jogar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (3), Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados para os amistosos de novembro sem o camisa 10 do Santos.

continua após a publicidade

No programa "Troca de Passes", do Sportv, Felipe Bastos disse que se Neymar estiver bem, ele deve ser convocado para a Seleção Brasileira.

➡️Luxemburgo aponta erro de Ancelotti na Seleção: 'Não tinha necessidade'

- Se o Neymar tiver jogando, infelizmente alguém vai ter que sair (da Seleção Brasileira), mas o Neymar tem que ir...Ainda tem uma esperança que ele volte a jogar e consiga voltar ao seu nível. Pelo menos 80% dele, já convocaria. Convocaria com certeza, porque é um jogador que pode fazer a diferença em uma bola. Dos 26, convoca 23. Desses 3 a mais, eu levaria o Neymar de todo jeito - analisou Felipe Bastos sobre Neymar na Seleção Brasileira.

Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)
Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Ancelotti revela se conversou com Neymar e explica ausência em convocação da Seleção

Carlo Ancelotti foi questionado novamente sobre a ausência de Neymar na convocação da Seleção Brasileira, que aconteceu nesta segunda-feira (3), na sede da CBF. O técnico também respondeu se chegou a conversar com o camisa 10 do Santos. O Brasil vai a campo nos dias 15 e 18 de novembro contra Senegal e Tunísia.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar e jogar de novo - destacou Ancelotti, técnico da Seleçao Brasileira.

Neymar voltou a campo pelo Santos no sábado (1). Após 48 dias afastado, ganhou minutos no empate do Santos por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro. O jogador não foi convocado em nenhuma Data Fifa nesta temporada, que marcou também seu retorno ao futebol brasileiro. Em toda convocação, o tema Neymar na Seleção volta à tona.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias