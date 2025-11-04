Comentarista da Globo dá declaração sincera sobre Neymar na Seleção Brasileira

O comentarista da Globo e ex-jogador Felipe Bastos deu uma declaração sincera sobre a possibilidade de Neymar jogar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (3), Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados para os amistosos de novembro sem o camisa 10 do Santos.

No programa "Troca de Passes", do Sportv, Felipe Bastos disse que se Neymar estiver bem, ele deve ser convocado para a Seleção Brasileira.

➡️Luxemburgo aponta erro de Ancelotti na Seleção: 'Não tinha necessidade'

- Se o Neymar tiver jogando, infelizmente alguém vai ter que sair (da Seleção Brasileira), mas o Neymar tem que ir...Ainda tem uma esperança que ele volte a jogar e consiga voltar ao seu nível. Pelo menos 80% dele, já convocaria. Convocaria com certeza, porque é um jogador que pode fazer a diferença em uma bola. Dos 26, convoca 23. Desses 3 a mais, eu levaria o Neymar de todo jeito - analisou Felipe Bastos sobre Neymar na Seleção Brasileira.

Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Ancelotti revela se conversou com Neymar e explica ausência em convocação da Seleção

Carlo Ancelotti foi questionado novamente sobre a ausência de Neymar na convocação da Seleção Brasileira, que aconteceu nesta segunda-feira (3), na sede da CBF. O técnico também respondeu se chegou a conversar com o camisa 10 do Santos. O Brasil vai a campo nos dias 15 e 18 de novembro contra Senegal e Tunísia.

- Não falei novamente com o Neymar. Vamos ver quando ele puder recuperar e jogar de novo - destacou Ancelotti, técnico da Seleçao Brasileira.

Neymar voltou a campo pelo Santos no sábado (1). Após 48 dias afastado, ganhou minutos no empate do Santos por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro. O jogador não foi convocado em nenhuma Data Fifa nesta temporada, que marcou também seu retorno ao futebol brasileiro. Em toda convocação, o tema Neymar na Seleção volta à tona.