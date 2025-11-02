menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Ancelotti em Vasco x São Paulo repercute: 'Não vai querer'

Samir Xaud, presidente da CBF, acompanha partida ao lado do treinador

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
21:06
Atualizado há 0 minutos
Ancelotti chega em São Januário para acompanhar o duelo entre Vasco e São Paulo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraAncelotti chega em São Januário para acompanhar o duelo entre Vasco e São Paulo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A reportagem do Lance! flagrou o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no camarote da presidência do Vasco da Gama. O italiano, que acompanha o duelo entre Vasco e São Paulo, em São Januário, virou assunto após ser visto tomando uma taça de vinho no decorrer da partida.

continua após a publicidade

A partida deste domingo (2), antecede a última convocação da Seleção em 2025. Na segunda-feira (3), Ancelotti irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no final de junho, Ancelotti tem viajado o País para acompanhar jogos de equipes brasileiras. Quando chegar ao São Januário para assistir ao confronto entre Vasco x São Paulo, Carlo Ancelotti irá completar o tour de visitas por estádios cariocas.

continua após a publicidade

Jogadores do Vasco e do São Pualo que podem estar no radar da Seleção:
Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi convocado após alguns cortes. O experiente Philippe Coutinho, o promissor Rayan e o goleiro Léo Jardim, são esperanças da torcida vascaína para a Seleção Brasileira.

No São Paulo, o volante Marco Antônio já esteve em pré-lista do italiano. Além dele, o goleiro Rafael vive bom momento.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Convocação da Seleção: horário e onde assistir ao anúncio de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de novembro. Ao todo, serão dois amistosos.

continua após a publicidade

🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)

Carlo Ancelotti - Brasil
Carlo Ancelotti em convocação da Seleção (Foto: Reprodução/CBFTV)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias