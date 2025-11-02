Atitude de Ancelotti em Vasco x São Paulo repercute: 'Não vai querer'

A reportagem do Lance! flagrou o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no camarote da presidência do Vasco da Gama. O italiano, que acompanha o duelo entre Vasco e São Paulo, em São Januário, virou assunto após ser visto tomando uma taça de vinho no decorrer da partida.

continua após a publicidade

A partida deste domingo (2), antecede a última convocação da Seleção em 2025. Na segunda-feira (3), Ancelotti irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no final de junho, Ancelotti tem viajado o País para acompanhar jogos de equipes brasileiras. Quando chegar ao São Januário para assistir ao confronto entre Vasco x São Paulo, Carlo Ancelotti irá completar o tour de visitas por estádios cariocas.

continua após a publicidade

Jogadores do Vasco e do São Pualo que podem estar no radar da Seleção:

Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi convocado após alguns cortes. O experiente Philippe Coutinho, o promissor Rayan e o goleiro Léo Jardim, são esperanças da torcida vascaína para a Seleção Brasileira.

No São Paulo, o volante Marco Antônio já esteve em pré-lista do italiano. Além dele, o goleiro Rafael vive bom momento.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Convocação da Seleção: horário e onde assistir ao anúncio de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de novembro. Ao todo, serão dois amistosos.

continua após a publicidade

🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025

🕒 Horário: 15h (de Brasília)

📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)

🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)