A atacante Marta foi a responsável pelo tradicional "cara ou coroa" antes do amistoso entre Brasil e Croácia, disputado nesta terça-feira (31), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Este será o último confronto da Amarelinha antes da convocação final da seleção masculina para a Copa do Mundo deste ano.

continua após a publicidade

Maior referência da história da modalidade, Marta atualmente defende o Orlando Pride e vive na cidade de Orlando, palco da partida. A participação da brasileira é simbólica e dialoga com sua relação com o local, onde construiu parte de sua carreira.

— Orlando tem essa cultura, essa mistura do povo latino também. Pode ver que a maioria aqui é brasileira, então estamos muito contentes de receber a seleção masculina, espero que em breve a feminina também possa vir, e a gente possa viver esse momento especial — disse Marta, em entrevista à GE TV.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Marta e a Seleção Brasileira

Marta segue como um dos principais nomes da Seleção Brasileira Feminina, mesmo fora da convocação mais recente para a disputa da FIFA Series. A ausência na lista faz parte de uma estratégia da comissão técnica comandada por Arthur Elias, que conhece bem o desempenho da atacante e optou por abrir espaço para observações e testes com outras jogadoras durante a Data Fifa. Aos 40 anos, Marta mantém como uma das principais jogadoras do futebol feminino mundial.

Fora da seleção, Marta tem passagens por equipes do Brasil, Estados Unidos e Europa, incluindo títulos e protagonismo em times como Umeå IK, Santos e FC Gold Pride. Desde 2017, defende o Orlando Pride, nos Estados Unidos, onde se tornou uma das principais referências da franquia na NWSL. Já são quase uma década no clube.

continua após a publicidade

+ Aposte no seu time do coração no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável