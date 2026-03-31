Torcedores reagem ao gol de Danilo Santos em Croácia x Brasil: 'Fazia tempo que não via'

O Brasil saiu na frente da Croácia ainda no início do primeiro tempo, em amistoso preparatório, com um gol que rapidamente incendiou as redes sociais. O protagonista foi Danilo Santos, do Botafogo, que aproveitou uma jogada coletiva bem construída para abrir o placar e colocar a Seleção em vantagem.

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O lance começou ainda no campo defensivo, quando Matheus Cunha encontrou um passe preciso para Vini Jr. O atacante avançou com velocidade, passou por três marcadores e, já dentro da área, serviu Danilo, que finalizou com precisão para balançar as redes.

A jogada chamou atenção não apenas pelo gol, mas pela construção e pela participação ofensiva do volante, que vem vivendo um momento especial na temporada. Adaptado a uma função mais avançada, Danilo tem sido peça importante no setor ofensivo e já soma bons números recentes.

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Veja o gol:

Repercussão nas redes sociais

Logo após o gol, torcedores brasileiros foram às redes sociais para comentar o lance e, principalmente, a atuação de Danilo Santos. Muitos destacaram a confiança do jogador e a evolução dentro de campo, além da frieza na finalização.

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Entre as reações, não faltaram elogios ao momento vivido pelo volante, com comentários ressaltando que há tempos não viam o atleta tão decisivo e participativo no ataque.

Veja os comentários:

Disputa intensa no ataque

✍️ Texto de Tiago Teixeira Mendes

A disputa por vagas no ataque da Seleção Brasileira ganhou novos capítulos a poucos meses da Copa do Mundo de 2026. Com cerca de dois meses para definir os 26 convocados, Carlo Ancelotti observa um cenário competitivo, em que o ranking de artilheiros da Seleção Brasileira contrasta com as escolhas mais recentes.

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Danilo Santos durante comemoração do gol em Croácia x Brasil (Foto: André Durão/Gazeta Press)

O ranking de artilheiros da Seleção Brasileira mostra um cenário curioso: os principais goleadores recentes não são, necessariamente, os titulares atuais. Uma das principais apostas do futebol e esperança do Brasil na Copa, Vini Jr soma oito gols e sete assistências em 46 partidas, ocupando a 11ª posição entre os artilheiros em atividade. Já Raphinha aparece na sétima colocação, com 11 gols e sete assistências em 37 jogos. Apesar dos números mais modestos, ambos são presenças constantes nas convocações e devem figurar na lista final para a Copa do Mundo.

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