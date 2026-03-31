Gol perdido em Brasil x Croácia repercute na web: 'Pelo amor de Deus'
Seleção Brasileira encerrou primeiro tempo vencendo por 1 x 0
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Na primeira grande chance do Brasil contra a Croácia, João Pedro não conseguiu converter a boa oportunidade em gol. O atacante recebeu livre na pequena área após ótimo desarme de Casemiro e belo passe de Matheus Cunha. Nas redes sociais, não demorou muito para que internautas criticassem o atacante pelo lance. Veja o lance;
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Ficha Técnica
Brasil x Croácia
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV
🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).
🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).
🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).
Escalações de Brasil e Croácia
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.
Além das novidades na escalação, Ancelotti deverá promover uma série de mudanças na Seleção ao longo do jogo. Isso porque a Fifa autorizou que até oito mudanças aconteçam no decorrer do jogo desta noite.
CROÁCIA: Livakovic; Vuscovic, Caleta-Car, Sutalo e Stanisic; Modric, Petar Sucic e Baturina; Perisic, Kramaric e Budimir.
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