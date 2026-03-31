Gol perdido em Brasil x Croácia repercute na web: 'Pelo amor de Deus'

Na primeira grande chance do Brasil contra a Croácia, João Pedro não conseguiu converter a boa oportunidade em gol. O atacante recebeu livre na pequena área após ótimo desarme de Casemiro e belo passe de Matheus Cunha. Nas redes sociais, não demorou muito para que internautas criticassem o atacante pelo lance. Veja o lance;

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Internautas lamentam gol perdido por João Pedro

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Ficha Técnica

Brasil x Croácia

📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).

🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).

🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).

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Danilo e Modric em ação em Brasil x Croácia (Foto: MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Escalações de Brasil e Croácia

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.

Além das novidades na escalação, Ancelotti deverá promover uma série de mudanças na Seleção ao longo do jogo. Isso porque a Fifa autorizou que até oito mudanças aconteçam no decorrer do jogo desta noite.

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CROÁCIA: Livakovic; Vuscovic, Caleta-Car, Sutalo e Stanisic; Modric, Petar Sucic e Baturina; Perisic, Kramaric e Budimir.