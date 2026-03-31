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Gol perdido em Brasil x Croácia repercute na web: 'Pelo amor de Deus'

Seleção Brasileira encerrou primeiro tempo vencendo por 1 x 0

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/03/2026
22:16
João Pedro perde boa oportunidade de gol no primeiro tempo
imagem cameraJoão Pedro perde boa oportunidade de gol no primeiro tempo (Foto: Reprodução)
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Na primeira grande chance do Brasil contra a Croácia, João Pedro não conseguiu converter a boa oportunidade em gol. O atacante recebeu livre na pequena área após ótimo desarme de Casemiro e belo passe de Matheus Cunha. Nas redes sociais, não demorou muito para que internautas criticassem o atacante pelo lance. Veja o lance;

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Veja o gol de Brasil x Croácia: Danilo do Botafogo abre o placar com bela jogada

Veja gols de Argentina x Zâmbia: ex-Botafogo dá assistência e Messi marca

Internautas lamentam gol perdido por João Pedro

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Ficha Técnica

Brasil x Croácia
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV
🟨 Árbitro: Armando Villarreal (EUA).
🚩 Assistentes: Ryan Graves (EUA) e Kali Smith (EUA).
🖥️ VAR: Michael Radchuk (EUA).

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Modric e Danilo Santos durante amistoso entre Brasil e Croácia
Danilo e Modric em ação em Brasil x Croácia (Foto: MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Escalações de Brasil e Croácia

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini Jr, Luiz Henrique e João Pedro.

Além das novidades na escalação, Ancelotti deverá promover uma série de mudanças na Seleção ao longo do jogo. Isso porque a Fifa autorizou que até oito mudanças aconteçam no decorrer do jogo desta noite.

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CROÁCIA: Livakovic; Vuscovic, Caleta-Car, Sutalo e Stanisic; Modric, Petar Sucic e Baturina; Perisic, Kramaric e Budimir.

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