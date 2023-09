A Seleção Brasileira teve uma ótima atuação na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, na sexta-feira (8), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na estreia de Fernando Diniz, a torcida ficou animada com a performance de Neymar, que marcou dois gols e jogou livre, leve e solto pelo gramado do Mangueirão, em Belém (PA). No entanto, como será quando o camisa 10 não puder estar em campo? O técnico já tem seus planos.