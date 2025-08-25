Presidente do Santos presenteia Carlo Ancelotti com camisa do Neymar

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, presenteou o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, com uma camisa 10 de Neymar.

O encontro ocorreu no último domingo (24), antes do duelo entre Bahia e Santos, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 0, com gols de Luciano Juba e Lucho. Com o resultado, o time da casa permaneceu na quarta colocação, enquanto o Peixe ficou apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Pelo lado do Bahia, Ancelotti também recebeu uma camisa das mãos do técnico Rogério Ceni. Neymar, suspenso, foi ausência no confronto.

O camisa 10 está na pré-lista da Seleção, mas ainda não foi convocado pelo treinador italiano. Na primeira lista, ficou de fora por opção técnica. Desde o retorno à Baixada Santista, o atacante já disputou 20 partidas e emendou uma sequência de sete jogos atuando os 90 minutos.

O Santos ainda contou com a presença no jogo de seu novo técnico, Juan Pablo Vojvoda, anunciado na última sexta-feira (22). O argentino assinou contrato válido até o fim de 2026, mas, por ainda não estar regularizado, o time foi comandado à beira do campo pelo auxiliar Matheus Bachi.

Representantes do Santos ao lado do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Convocação da Seleção Brasileira:

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (25), às 15h30 (de Brasília), a lista dos 23 convocados para os dois últimos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A divulgação será realizada na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

Na terceira colocação da tabela, com 25 pontos, e já garantida no Mundial, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, encara a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, cidade localizada a 4 mil metros de altitude e considerada a segunda maior do país.

Nas últimas semanas, Ancelotti e sua comissão técnica percorreram diversos estados do Brasil para acompanhar partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Libertadores, observando de perto os jogadores que integram a lista preliminar do treinador.

Contratado pela CBF em maio deste ano, o italiano já comandou a Seleção nas partidas contra Equador e Paraguai, também válidas pelas Eliminatórias, disputadas em junho.