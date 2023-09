A Seleção Brasileira goleou a Bolívia por 5 a 1, na sexta-feira (8), no Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida em Belém (PA) marcou a estreia de Fernando Diniz como técnico do Brasil, além de registrar o recorde de Neymar como maior artilheiro da história da Amarelinha. Os gols foram anotados por Ney (duas vezes, Rodrygo (duas vezes) e Raphinha. Já os bolivianos descontaram com Ábrego. Confira, no vídeo acima, os melhores momentos da vitória do selecionado brasileiro: