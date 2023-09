A Seleção Brasileira teve uma grande atuação na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, nesta sexta-feira (8), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E isso aconteceu logo na estreia de Fernando Diniz no comando da Amarelinha. Para completar, Neymar ultrapassou Pelé como maior artilheiro da história dessa camisa. Um cenário que encheu os olhos do treinador brasileiro, que elogiou o time e Ney.