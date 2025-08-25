Olho Neles, Ancelotti!: veja destaques que podem pintar na convocação da Seleção

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o Lance! apresenta a série "Olho Neles, Ancelotti!", destacando os jogadores brasileiros que podem estar nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A coluna trará análises semanais sobre atletas que vêm se destacando e que têm chances de integrar a lista da Seleção Brasileira até junho de 2026.

Richarlison

O atacante, que foi titular na estreia de Ancelotti na Seleção, contra o Equador, perdeu a vaga para a partida seguinte, diante do Paraguai, e viu o substituto Matheus Cunha brilhar.

Com o começo da temporada europeia, o “Pombo” voltou a jogar bem. Na estreia do Campeonato Inglês, marcou dois gols. No último final de semana, deu uma assistência na vitória do Tottenham sobre o Manchester City.

Wesley

O lateral, recém-contratado pela Roma junto ao Flamengo, brilhou nesta semana e marcou o gol da vitória sobre o Bologna, na estreia do Campeonato Italiano. Ele foi imediatamente integrado ao time titular pelo técnico Gian Piero Gasperini, atuando na posição de ala-direito.

Estêvão

O jovem jogador foi eleito o melhor em campo na vitória do Chelsea por 5 a 1 sobre o West Ham, Estêvão deu uma assistência para o gol de Enzo Fernández e mostra que é uma opção para o ataque do time londrino e pode ajudar Ancelotti.

João Pedro

Desde que foi contratado pelo Chelsea, João Pedro mostrou que pode brigar para ser o centroavante da Seleção. Também contra o West Ham, o atacante marcou um dos gols do time de Londres.

Kaio Jorge

Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge mostrou que tem tudo para disputar um lugar no ataque do Brasil. São 15 gols no Brasileirão, um deles no último sábado, contra o Internacional.

Matheus Pereira

Companheiro de Kaio Jorge, Matheus Pereira também é um dos destaques da temporada. Contra o Internacional, marcou um golaço para mostrar para Ancelotti que merece ser convocado.