Como é bom ver Neymar jogando solto pela Seleção Brasileira. Claro que ter cautela é bom, que foi só o primeiro jogo do Brasil comandado por Fernando Diniz e contra a frágil Bolívia, mas, principalmente o segundo tempo da goleada por 5 a 1 aplicada nesta sexta-feira (8), no estádio do Mangueirão, deu bom indícios de que o ‘Dinizismo’ tem grandes chances de fazer muito bem ao camisa 10 da Amarelinha.