Neymar vê cenário mudar, pressão na Vila aumenta e dificulta busca por vaga na Copa

A Santos" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">derrota do Santos para o Fluminense por 3 a 2 transformou a Vila Belmiro em pressão para Neymar, que vê sua vaga na Copa do Mundo escorregar a cada tropeço. A sequência em casa – pensada como palco ideal para o camisa 10 emendar atuações consistentes e ganhar minutos com intensidade – começou promissora contra o Atlético-MG, mas desandou, deixando o estafe do jogador e a direção santista em alerta máximo.

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Rodrigo Caetano, diretor de Seleções da CBF, está em contato constante com Carlo Ancelotti, e Neymar é tema das conversas. Eles analisam tudo, desde o físico até o comportamento fora de campo.

Depois de jogar 90 minutos contra o Atlético-MG, Neymar teve a chance de brilhar contra o Recoleta. No entanto, apesar de marcar um gol, ele desperdiçou uma chance clara de marcar outro. Além disso, teve uma discussão com torcedores após o jogo, o que aumentou a pressão sobre ele.

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Dois dias depois, membros de uma torcida organizada foram ao CT Rei Pelé para cobrar a comissão técnica, o elenco e Neymar. Isso aumentou a temperatura e a pressão sobre o jogador.

Contra o Fluminense, Neymar jogou os 90 minutos, mas números revelam um desempenho aquém do esperado: uma finalização, dois de cinco passes longos certos, um de sete dribles bem-sucedidos, dois desarmes, sete bolas recuperadas, nove de 22 duelos ganhos, cinco faltas sofridas e uma grande chance perdida. Com 83 ações com a bola e 34 posses perdidas, percorreu 255,6 metros em condução total, 20 conduções, seis progressivas, 155 metros de progressão total, 146 metros em condução progressiva, com o pico de 36,5 metros na mais longa.

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— O Neymar é mentalmente forte, não acredito em falta de confiança. Ele tomou a decisão dele no momento. Podia ter chutado e talvez não fizesse o gol, e aí (a pergunta seria) por que não passou para o Rollheiser? Da mesma maneira que já deu bola para gols em outros momentos. Vem melhorando a parte física, tendo mais participação no jogo. Ele tem um mental muito forte. É questão de decisão de momento e quando não sai o gol, se questiona. Estamos deixando de matar o jogo e acontece de sofrer o gol — afirmou o excutivo do Santos, Alexandre Mattos.

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A imagem de Neymar saindo do gramado com os dedos nos ouvidos viralizou, e ele rebateu nas redes sociais dizendo que estava apenas coçando as orelhas. No entanto, o episódio mostrou o clima tenso na Vila Belmiro, onde o jogo contra o Fluminense era visto como crucial para demonstrar a Ancelotti a resistência física de Neymar.

Neymar fez postagem nas redes sociais sobre gesto após a partida entre Santos e Fluminense (Foto: Reprodução)

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Agora, com a pressão aumentando, o Santos e Neymar precisam de uma resposta imediata contra o Coritiba, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Se eles não conseguirem uma vitória, a vaga de Neymar na Copa do Mundo pode estar em risco. Um deslize a mais pode selar o destino do jogador, transformando o calvário doméstico em um adeus definitivo ao sonho de disputar sua quarta Copa do Mundo.