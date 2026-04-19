O executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, concedeu entrevista coletiva neste domingo (19), na Vila Belmiro, para falar sobre o momento ruim do clube na temporada.

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Em uma das perguntas, foi feito um paralelo com outros times que retornaram da Série B, como o Athletico e o Mirassol, que está na parte de cima do Brasileirão e se classificou para a Libertadores após subir.

— Você mesmo respondeu, não dá para comparar projetos, momentos, pressão. A torcida não está chateada agora, está desde 2021. Então, isso é um acúmulo. E o Santos precisa encontrar o seu caminho. É isso que fazemos todos os dias. Ninguém gosta de vir aqui dar satisfação, quer dar orgulho — disse Mattos.

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Na semana passada, o Peixe empatou com os reservas do Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela Sul-Americana. Neste domingo, na Vila Belmiro, perdeu de virada para o Fluminense por 3 a 2.

— A gente se prepara para brigar lá em cima, na Libertadores, é o que projeta. Mas, infelizmente, o futebol apaga. Tem um preço. Os últimos jogos é que o diga. O Santos tem chances de gols, mas toma gols por erros nossos. São coisas que precisamos parar com isso e voltar à dignidade para brigar onde tem que brigar — completou.

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Ao falar sobre os principais problemas, Alexandre Mattos apontou que a questão financeira atrapalha o andamento do projeto do Santos.

— O problema vem de muitos anos. Eu não quis personalização em um jogador. Não é o Lautaro, como não era o Guilherme. O problema do Santos é de longa data. O Santos vive momento financeiramente delicado. O Santos vem se refazendo em estrutura, se organizar financeiramente. Talvez um dos grandes problemas do Santos seja receita. O Santos não tem condições de ter investimento — completou.

Santos perdeu para o Fluminense na Vila Belmiro (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Santos vive situação delicada no Brasileirão

Com a derrota por 3 a 2 para o Fluminense, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três.

O time se aproxima da parte de baixo da tabela e passa a conviver com maior pressão na sequência da competição.

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