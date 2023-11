Neymar realizou uma cirurgia no joelho esquerdo, nesta quinta-feira (2), em Belo Horizonte, para tratar a lesão que sofreu no ligamento cruzado anterior e no menisco. O jogador sofreu a grave contusão na derrota da Seleção Brasileira por 2 a 0 contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.