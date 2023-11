Com as ausências citadas, o estilo de jogo do Flamengo muda, e Tite precisa adaptar funções. Nesse cenário, o treinador deve utilizar Gerson de segundo volante, ao lado de Thiago Maia, para suprir a falta de Pulgar. No lugar de Everton Ribeiro, a tendência é que a vaga seja ocupada por Luiz Araújo.