Com o resultado, a Seleção Brasileira, que entrou em campo já classificada para as semifinais, garantiu a primeira colocação do grupo B com 100% de aproveitamento, além de fechar a primeira fase sem gols sofridos. Na primeira partida, o Brasil venceu os Estados Unidos por 1 a 0, com gol de Miranda. Depois, derrotou a Colômbia por 2 a 0, com gols de Guilherme Biro e Gabriel Pirani.