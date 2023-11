Em 2008, várias músicas e filmes foram lançados e fizeram grande sucesso, tendo notável reconhecimento até os dias de hoje. Hits como "Single Ladies", da Beyoncé, "Viva La Vida", do Coldplay, "Dança do Créu", do MC Créu, e "Exttravasa", da Cláudia Leitte. No cinema, títulos como "Marley e eu", "Crepúsculo", "Batman - O Cavaleiro Das Trevas" e "O Menino do Pijama Listrado" foram destaque nas bilheterias.