Ausência na lista de Ancelotti não encerra sonho de Paquetá, do Flamengo, de disputar a Copa; entenda

O nome de Lucas Paquetá, meio-campista do Flamengo, ficou fora da lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Apesar da frustração, o jogador ainda tem chances de estar na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada em maio. Isso é garantido pelo próprio treinador italiano.

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- Temos dúvidas para os zagueiros e no meio-campo. Algumas poucas dúvidas na frente. Depois, temos que dar conta das possíveis lesões que podem ocorrer durante dois meses de competição muito intensos na Europa, no Brasileirão... Temos que estar bem, focados na avaliação de todos os jogadores. Os que não estão hoje podem estar na convocação final, sem sombra de dúvidas - comentou Ancelotti sobre a ausência de Paquetá, de Paquetá, na lista.

Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

- Hoje, por exemplo, não está o Paquetá, que voltou para cá, mas ele pode estar muito bem na convocação final e ter uma nova oportunidade. Quis ter a chance de ver dois meias novos que estão jogando muito bem no Botafogo e no Galatasaray - completou.

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Paquetá, do Flamengo, já esteve com Ancelotti na Seleção

Lucas Paquetá já esteve com Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. O nome do camisa 20 apareceu em três convocações do treinador italiano e o meia entrou em campo em seis partidas sob seu comando.

Ou seja, Ancelotti já conhece a qualidade técnica do brasileiro, não apenas pelos jogos com a Seleção, mas também pelo período em que o jogador atuou no futebol europeu.

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Paquetá tem otimismo por ida para a Copa

Tanto o Flamengo quanto o staff de Paquetá mantêm a expectativa de que o jogador seja convocado para a Copa do Mundo. As partes entendem que o retorno do atleta ao clube que o formou está ligado justamente ao sonho de disputar um Mundial.

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