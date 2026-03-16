Rizek comenta decisão de Ancelotti sobre Neymar: 'Isso está claro'
Camisa 10 do Peixe não foi chamado por Ancelotti desde que o italiano assumiu a Seleção
Carlo Ancelotti, treinador italiano da Seleção Brasileira divulgou os 26 nomes que participarão dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Para as partidas contra França e Croácia, o técnico deixou Neymar de fora da lista.
Quem é Igor Thiago, centroavante convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira?
Futebol Internacional
Jogadores do Vasco ligam para Rayan e celebram convocação para a Seleção Brasileira
Vasco
Veja reação de Rayan, ex-Vasco, com convocação para Seleção Brasileira
Fora de Campo
➡️ Felipe Melo questiona fala de Ancelotti sobre Neymar: 'Tentando entender'
Veja o que disse André Rizek, jornalista do grupo Globo:
- Não vi no Neymar um desempenho de um jogador convocável para a Copa do Mundo. Então, se ele chamar o Neymar, não é por aquilo que ele está entregando hoje no Santos, é pela esperança de que na Copa do Mundo, ele pode jogar 30 minutos num jogo, 20 no outro, entrar e fazer muita diferença. Ele não está levando isso consideração. Isso está claro. Se o Neymar estiver jogando o que está jogando hoje, não vai para a Copa - disse Rizek.
🤑 Aposte em diferentes esportes pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Próximos jogos da Seleção Brasileira
No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.
Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.
Na partida contra a seleção francesa, o Brasil irá utilizar a sua nova camisa II, que foi feita em colaboração com a Jordan. Já no jogo contra a Croácia, a Seleção entrará em campo com o novo manto amarelo, que ainda não foi lançado, mas deve ser divulgado oficialmente antes da disputa dos amistosos.
