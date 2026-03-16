menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Rizek comenta decisão de Ancelotti sobre Neymar: 'Isso está claro'

Camisa 10 do Peixe não foi chamado por Ancelotti desde que o italiano assumiu a Seleção

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 16/03/2026
17:47
Neymar em Santos x Vello Clube
Neymar em Santos x Vello Clube (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carlo Ancelotti, treinador italiano da Seleção Brasileira divulgou os 26 nomes que participarão dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Para as partidas contra França e Croácia, o técnico deixou Neymar de fora da lista.

continua após a publicidade

Veja o que disse André Rizek, jornalista do grupo Globo:

- Não vi no Neymar um desempenho de um jogador convocável para a Copa do Mundo. Então, se ele chamar o Neymar, não é por aquilo que ele está entregando hoje no Santos, é pela esperança de que na Copa do Mundo, ele pode jogar 30 minutos num jogo, 20 no outro, entrar e fazer muita diferença. Ele não está levando isso consideração. Isso está claro. Se o Neymar estiver jogando o que está jogando hoje, não vai para a Copa - disse Rizek.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar durante o jogo da 4° rodada do Brasileirão entre Santos e Vasco (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

🤑 Aposte em diferentes esportes pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Próximos jogos da Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

continua após a publicidade

Na partida contra a seleção francesa, o Brasil irá utilizar a sua nova camisa II, que foi feita em colaboração com a Jordan. Já no jogo contra a Croácia, a Seleção entrará em campo com o novo manto amarelo, que ainda não foi lançado, mas deve ser divulgado oficialmente antes da disputa dos amistosos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias