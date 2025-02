Neymar envia mensagem a jogadores do Brasil sub-20; veja o vídeo

O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, no Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela, nesta sexta-feira (7), pelo Sul-Americano Sub-20. O zagueiro Iago marcou o gol da vitória que deixou a Seleção Brasileira na liderança provisória.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes do duelo, Neymar enviou um vídeo aos jogadores da seleção brasileira. O atacante, que brilhou pelo Santos, fez parte da conquista do Brasil na competição de base em 2011. Na época, foi o artilheiro do torneio, com nove gols marcados.

Em uma equipe com muitos craques como Lucas Moura, Danilo, Casemiro e Oscar, Neymar foi o maior destaque da campanha. Entre tantos gols, uma partida merece destaque. Na estreia o Brasil venceu o Paraguai por 4 a 2, Neymar marcou quatro vezes.

continua após a publicidade

jogadores assistiram uma mensagem do Neymar (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Assista o vídeo da mensagem do Neymar

— Estou passando aqui para desejar boa sorte a vocês. Sei que essa etapa final é um momento importante demais, então estou aqui, na torcida. Tudo de bom para vocês, que possam jogar cada vez melhor, se dediquem ao máximo e aproveitem porque essa fase passa muito rápido. São momentos que podem não parecer importantes, mas, daqui a uns anos, vão sentir falta e ver o quanto foi importante jogar esse Sul-Americano, participar e vencer, que é o mais importante. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa sorte — disse o jogador.

Jogador conquistou o título da competição em 2011 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Próximo jogo

O Brasil volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (10), contra o Paraguai, às 17h (de Brasília), no Olímpico da UCV. A Seleção Brasileira pode garantir matematicamente uma vaga no Mundial Sub-20 se vencer o confronto. A Colômbia encara a Argentina na segunda-feira (10), às 19h30 (de Brasília).