Vitória aproxima Brasil sub-20 de vaga no Mundial; veja as chances

Nesta sexta-feira (7), o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, no Olímpico de UCV, na Venezuela, pelo Sul-Americano Sub-20. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Iago, ainda no início do confronto. O resultado mantém a Seleção Brasileira com 100% de aproveitamento no Hexagonal final do torneio.

A Seleção Brasileira está próxima de garantir antecipadamente uma vaga no Mundial Sub-20. Os quatro primeiros colocados dos seis times da última fase do Sul-Americano garantem vaga na competição internacional que será realizada no Chile, em setembro.

O Brasil é a única equipe com seis pontos no torneio. A Argentina enfrenta o Uruguai nesta sexta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), e pode igualar o feito brasileiro. Restando três jogos, os comandados de Ramon Menezes encaminharam a vaga.

Na segunda-feira (10), às 17h (de Brasília), no Olímpico de UCV, o Brasil enfrenta o Paraguai, pela terceira rodada do torneio. A distância entre os times na tabela são de seis pontos, entretanto, os adversários brasileiros ainda precisam jogam pela segunda rodada contra o Chile.

Iago marcou o gol da vitória brasileira sobre a Colômbia (Foto: Juan BARRETO / AFP)

Como garantir a classificação antecipada?

Caso Uruguai e Paraguai não pontuem contra Argentina e Chile, respectivamente, o Brasil dependeria apenas de quatro pontos, uma vitória e um empate, em três rodadas para garantir pelo menos a quarta colocação no Hexagonal, que garantiria uma vaga no Mundial Sub-20.

Na primeira rodada, o Paraguai foi goleado pela Colômbia por 4 a 0, e é apontada com um dos azarões do Hexagonal. O Uruguai é uma equipe forte, entretanto, foi derrotada para o Brasil por 1 a 0 no jogo de estreia da última fase.

A boa campanha é uma reviravolta dos comandados de Ramon Menezes. Na primeira fase, o Brasil teve uma campanha abaixo da crítica, sofreu uma goleada por 6 a 0 para a Argentina e levou dez gols em quatro partidas. No Hexagonal, a Seleção Brasileira ainda não foi vazada.

