Brasil vence a Colômbia e segue 100% no Hexagonal do Sul-Americano Sub-20

Nesta sexta-feira (7), o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0, no Olímpico de UCV, na Venezuela, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O gol da Seleção Brasileira foi marcado por Iago, no começo da partida.

Na primeira fase, a Seleção Brasileira havia sido derrotada pela Colômbia por 1 a 0. Com o resultado, os comandados de Ramon Menezes seguem com 100% de aproveitamento no hexagonal final e lideram o torneio. Quatro equipes se classificam para o Mundial Sub-20.

Como foi o jogo?

A Seleção Brasileira iniciou o jogo com superioridade sobre o adversário. Aos cinco minutos, Pedrinho cobrou escanteio, e Iago subiu sem marcação para cabecear e abrir o placar para o Brasil. Mesmo após o gol, os comandados de Ramon Menezes seguiram criando as melhores oportunidades do duelo.

As principais chances do Brasil saíam dos pés de Pedrinho, que quase ampliou a vantagem poucos minutos depois. Nos últimos minutos, a Colômbia cresceu no duelo, com muita pressão no ataque, mas pouca efetividade.

No segundo tempo, a Seleção Brasileira sofreu com as investidas do adversário. Aos dez minutos, Perea fez boa jogada pela direita, entrou na área e passou para Villarreal, que chutou para uma boa defesa do goleiro Felipe Longo.

Três minutos depois, o Brasil quase marcou um golaço. Breno Bidon percebeu o goleiro adiantado e arriscou do meio-campo, mas a bola passou perto do gol. A segunda etapa foi mais equilibrada, mas as equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades.

No final, Igor Serrote foi expulso e o Brasil terminou a partida com um a menos, entretanto, conseguiu segurar a pressão adversária e sair com a vitória.

Brasil venceu a Colômbia ( Foto: Juan BARRETO / AFP)

O que vem por aí?

O Brasil volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (10), contra o Paraguai, às 17h (de Brasília), no Olímpico da UCV. A Seleção Brasileira pode garantir matematicamente uma vaga no Mundial Sub-20 se vencer o confronto. A Colômbia encara a Argentina na segunda-feira (10), às 19h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia 0 x 1 Brasil - Sul-Americano Sub-20

2ª rodada (Hexagonal)

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Olímpico da UCV, em Caracas (VEN).

🥅 Gols: Iago, 5'/2ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Leandrinho (BRA); Igor Serrote (BRA); Keimer Sandoval (COL); Mosquera (COL); Barrera (COL)

🟥 Cartão vermelho: Igor (BRA)

COLÔMBIA (Técnico: César Torres)

Jordan García; Keimer Sandoval, Simon Garcia, Yeimar Mosquera e Juan Arizala; Kener González (Villareal), Alejandro Diaz (Landázuri) e Jordan Barrera (Benítez); Andy Duvan Batioja, Óscar Perea e Neyser Villareal.

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair e Leandrinho (José Guilherme); Moscardo, Breno e Pedrinho; Rayan (Felipe Bordon), Gustavo Prado (Alisson Santana) e Nathan Fernandes (Wesley).