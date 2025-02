Uruguai e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (7), em duelo válido pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela, com transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Colômbia sub-20 x Brasil sub-20: onde assistir, horário e escalações pelo Sul-Americano

Sistema de disputa do Sul-Americano Sub-20 2025

Após a fase de grupos, as três melhores equipes de cada grupo (Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Argentina e Brasil) avançaram para a fase final, um hexagonal onde todos jogam entre si. As quatro melhores seleções desta fase se classificarão para a Copa do Mundo Sub-20 2025. Se o Chile estiver entre os quatro primeiros, a vaga adicional será para o quinto colocado, visto que o país é sede do torneio.

Tudo sobre o jogo entre Uruguai e Argentina no sub-20 (onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações) ⬇️

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai x Argentina

2ª Rodada — Sul-Americano sub-20

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela

📺 Onde assistir: SporTV

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai (Técnico: Fabián Coito)

Kevin Martínez; Agazzi, Montero, Rodríguez e Patrício Pacífico; Zalazar, Helguera e Petit; Alejandro Severo, Machado e Lavega.

Argentina (Técnico: Diego Placente)

Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Echeverri, Carrizo e Ruberto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte