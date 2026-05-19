Xodó de Fernando Diniz, o atacante Rayan, ex-Vasco, foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Após a grande notícia, o jovem de 19 anos ressaltou a importância do técnico na sua evolução meteórica. A dupla esteve junta no Vasco na temporada passada.

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— Quando o Diniz chegou no Vasco, no primeiro dia, ele me chamou em uma sala e a primeira coisa que ele falou comigo é que iria me colocar na Seleção Brasileira. Então, desde lá, eu trabalhei firme e ele me ajudou bastante — disse Rayan, em entrevista ao Sportv.

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Fernando Diniz, atual técnico do Corinthians, cumpriu o que prometeu a Rayan. Com apenas 19 anos, o jovem está entre os convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Emocionado, o treinador comentou a conquista do atacante.

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— Me sinto abençoado e privilegiado de ter me encontrado com o Rayan. Ele é um garoto da Barreira do Vasco, humilde, super talentoso e muito especial — celebrou Diniz em entrevista ao UOL.

O período de Diniz e Rayan no Vasco

Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco oscilou muito ao longo da temporada, mas viveu seu melhor momento entre agosto e outubro de 2025, quando perdeu apenas uma vez em 12 partidas (sete vitórias, quatro empates e uma derrota). Nesse período, Diniz foi decisivo para a evolução de Rayan, que influenciou diretamente no bom desempenho do Cruz-Maltino.

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O ponto de virada parece ter ocorrido durante o duelo entre Vasco e Corinthians. Após o time sofrer um gol, Diniz chamou atenção do atacante de forma enérgica à beira do campo, chegando a puxá-lo pelo braço para corrigir seu posicionamento.

Diniz dá bronca em Rayan na partida contra o Corinthians (Foto: Reprodução)

Mas o que poderia ter abalado um jovem jogador acabou se transformando em combustível. Antes da "bronca", Rayan somava quatro gols em 18 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Coincidentemente ou não, após a bronca, o atacante cresceu de rendimento, terminou o ano como vice-artilheiro e, meses depois, foi vendido ao Bournemouth, da Inglaterra, por cerca de 30 milhões de euros.

No ano passado, em entrevista ao "De Cara com o Cara", da Romário TV, o Diniz afirmou que considera Rayan o atacante mais completo do futebol brasileiro.

— O potencial do Rayan é para ser um dos maiores jogadores do mundo. Ele tem tudo. E eu gosto muito do Rayan como pessoa, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, foi uma química muito forte. O potencial dele é imenso, e isso é só o começo. Ainda está se apropriando do próprio talento. Ele tem tudo. Para mim, é o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem dúvidas. Joga nas pontas dos dois lados, como 9, como 10, é forte, rápido, faz gols, é canhoto… tem tudo que você possa imaginar. É muito diferente, muito especial — completou o treinador.