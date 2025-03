Agora é oficial: Ednaldo Rodrigues será reeleito presidente da CBF

Ednaldo Rodrigues será reeleito presidente da CBF na próxima segunda-feira (24). O atual mandatário foi o único a inscrever chapa para a eleição, e contou com o apoio unânime das 27 federações estaduais. Assim, como já se desenhava, será candidato único.

continua após a publicidade

➡️CBF boicota sorteio da Libertadores em protesto contra a Conmebol

Além do apoio unânime das federações, 13 clubes da Série A e outros 13 da Série B também manifestaram apoio por escrito. Pelo estatuto da CBF, são necessárias as assinaturas de quatro federações e quatro clubes para inscrever uma chapa.

De mudança em relação ao atual momento, apenas entre os vices de Ednaldo Rodrigues. A chapa inscrita conta com Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

continua após a publicidade

Desse grupo, apenas Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, é atualmente um dos oito vices. Curiosamente, o dirigente paulista era o único presidente de federação que nos últimos meses deu declarações públicas contrárias a escolhas da CBF. Ele foi especialmente contrário à antecipação do início do calendário do futebol nacional.

Com apenas um candidato, o pleito de segunda-feira será marcado por mera formalidade. Tem direito a voto as 27 federações, os 20 clubes da Série A e os 20 da Série B.

continua após a publicidade

Ronaldo Fenômeno tentou, mas não conseguiu apoio contra Ednaldo na CBF

Ronaldo Fenômeno chegou a anunciar que concorreria à eleição na CBF. Mas o interesse ficou apenas na intenção: o artilheiro do Penta não conseguiu sequer ser ouvido pelos presidentes das federações, já que pelo menos 23 deles sempre se manifestaram a favor de Ednaldo. Assim, Ronaldo não teve nem mesmo o número mínimo de assinaturas para inscrever uma chapa.

Nesta quarta-feira, ao inscrever a chapa que irá reconduzi-lo ao cargo, Ednaldo Rodrigues disse que o processo está sendo democrático:

— Foi uma união democrática, um processo eleitoral que segue um rito estabelecido pela Fifa, Conmebol e CBF, dentro do seu estatuto, e para o qual tivemos significativas subscrições — declarou Ednaldo, à CBF TV. E ele já fala como presidente reeleito.

— A gente vai procurar fazer um mandato que busque cada vez mais o fomento do futebol brasileiro, lutando pela purificação desse futebol e pela inclusão social, e, principalmente no combate ao racismo e a todo tipo de discriminação.