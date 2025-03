CBF boicota sorteio da Libertadores em protesto contra a Conmebol

Inconformada com a postura da Conmebol em relação aos frequentes casos de racismo em competições sul-americanas, a CBF decidiu boicotar o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, realizado na noite de segunda-feira (17), em Luque. O presidente Ednaldo Rodrigues não só não viajou ao Paraguai, como decidiu não mandar nenhum representante.

Rodrigues considera que a Conmebol tem sido muito branda — para não dizer conivente — com os seguidos casos de racismo. O Lance! apurou que presidente da CBF ficou especialmente irritado com o resultado do caso envolvendo o atacante Luighi, do Palmeiras.

Na noite de 6 de março, pouco depois de o atacante do Palmeiras ser vítima de racismo em jogo válido pela Libertadores Sub-20, a CBF emitiu nota repudiando as ofensas e informou que a diretoria jurídica da entidade faria uma representação junto à Conmebol cobrando rigor nas punições. Mas a confederação sul-americana reagiu como de praxe, aplicando apenas uma multa ao Cerro Porteño e exigindo medidas educativas.

CBF recorre à Fifa contra punições brandas da Conmebol

O caso fez a CBF abrir uma representação junto à Fifa exigindo uma cobrança mais dura da Conmebol nos casos envolvendo racismo. A entidade máxima do futebol ainda não se posicionou.

Nessa segunda, durante o sorteio da Libertadores, Alejandro Domínguez afirmou em discurso que quer reunir autoridades e clubes para debater medidas contra o racismo em competições sul-americanas.

O Lance! apurou que Ednaldo Rodrigues vê o anúncio também com ceticismo. O presidente da CBF defende que a Conmebol estabeleça punições desportivas no Regulamento Geral de Competições, como já está previsto no Brasil. Nesse caso, os clubes envolvidos em casos de racismo perderiam pontos nos casos envolvendo racismo nos jogos.