Dorival admite recalcular rota sem Neymar na Seleção: ‘Montamos todo um trabalho’

Às vésperas do primeiro compromisso da Seleção Brasileira em 2025, Dorival Júnior falou sobre as expectativas para o duelo contra a Colômbia nesta quinta-feira (20), no Mané Garrincha, em Brasília, e revelou que o corte de Neymar causou uma mudança de planejamento para esta Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️Data Fifa de março: calendário completo dos jogos de seleção

➡️ Dorival tem dúvidas ‘no meio e no ataque’ da Seleção para encarar a Colômbia

O camisa 10 do Santos chegou a ser convocado inicialmente para as partidas contra Colômbia e Argentina, mas foi cortado por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa. Apesar de não ser grave, o meia não se recuperaria há tempo para se apresentar à Seleção.

– Com relação ao Neymar. Naturalmente, montamos todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo, houve um problema. Temos que respeitar isso, aguardando e na torcida para que ele se recupere rapidamente. No mais, eu acho que são opções que nós temos, de uma mudança ou outra buscando a melhor opção possível. Temos dois treinos e em dois treinos vamos ter que definir o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã.

continua após a publicidade

O treinador falou sobre ter que refazer o planejamento com a ausência de alguns jogadores da lista inicial. Além de Neymar, Danilo e Éderson também foram cortados antes da apresenção dos atletas em Brasília.

– Primeiro a gente tenha desenhar o máximo possível nesse período de formatação que antecedem uma convocação. Nós buscamos dentro de um contexto trabalharmos com um possível retorno do Ney, com ele vivenciando um momento de recuperação ainda física e técnica, um processo crescente porém ainda gradativo, mas imaginávamos que precisaríamos de um sistema de proteção mais definido, principalmente nessa primeira partida contra a Colômbia. Em razão disso, mudamos um pouco o contexto da nossa convocação. Nós tínhamos muito bem definido isso. Agora, é o 21º corte, já que em todas as convocações, em todas as seis, nós tivemos que fazer alterações.

continua após a publicidade

Fora da lista inicial, Dorival justificou a convocação do lateral Alex Sandro para o lugar de Danilo, dizendo que ainda não havia uma certeza da recuperação do jogador do Flamengo. A esperança era em uma projeção futura para poder contar com os jogadores que se recuperavam de lesão.

– Na convocação anterior, nós não tinhamos o retorno confirmado do Alex Sandro. Nem tampouco de outros jogadores que estavam dentro de uma lista, e outros até que ficaram fora, mas sempre estiveram no nosso radar. Você busca sempre tentar acelerar o processo e entender o que pode acontecer daqui a uma ou duas semanas. Demos tempo suficiente para chegarmos a uma conclusão em relação a condição do Neymar, do Danilo e do Éderson, não houve a possibilidade de uma recuperação, e tivemos que refazer a estrutura que havia sido montada inicialmente. Mudando, com a saída de um ou dois nomes, características, movimentação, tudo isso você já tem que programar e preparar.

Pressão sobre os jogos contra Colômbia e Argentina

O técnico falou sobre como enxerga a pressão por um resultado positivo nos dois próximos duelos das Eliminatórias, já que o Brasil ainda luta para se classificar. Hoje, a Seleção ocupa a quinta posição, com 18 pontos, e encara a Colômbica, quarta colocada, e a líder Argentina.

– Desde o momento que nós assumimos esse posto é natural que seja um desafio grande. Eu avalio o último ano, com 14 jogos, que não tivemos momentos que fomos inferiores aos nossos adversários. Não fomos superiores ao extremo, concordo. Estamos vivendo um momento de miitas mudanças, contando com um grupo que tem se fortalecendo atodo mundo. As últimas treas Data Fifas foram imptantes pois foram bem proximas, todos os meses nós tivemos contatos com os jogadores epercebemos evolução de rodada a rodada. É natural que não tivessemos aquilo que nos esperavamos, que seria um resultado positivo dentro d etudo isso. Se não, estariamos na segunda colocação dessa fase classificatoria. Não estaria tranquilo e satisfeito, tao preocupado quando estou hoje. Tentando buscar soluções para que os próximos resiltados sejam alcançados com resultados melhores, vejo que ta existindo uma evolução. Eu tive oportunidade de formar muitas equipes ao longo desse processo. Hoje, depois de quatro meses, estamos revendo todos os jogadores e tentando reativar tudo aquilo que vinha sendo feito e desenvolvido.

A equipe de Dorival Júnior poderá terminar a rodada até mesmo em segundo lugar, a depender dos resultados de Uruguai x Argentina e Equador e Venezuela. Um tropeço, porém, poderá fazer a Seleção se afastar do pelotão de frente justamente às vésperas do confronto com a líder, Argentina, marcado para a próxima terça-feira (25), em Buenos Aires.