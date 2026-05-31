Mosaico, bandeirão rasgado, vaias e Rayan 'favorito': a torcida da Seleção no Maracanã

Em dia de goleada do Brasil, 72 mil pessoas lotaram o Maracanã para se despedir da Seleção antes da Copa do Mundo. Entre vaias, aplausos e acertos e erros dos torcedores organizados, um público atípico encontrou "nativos" das arquibancadas cariocas, numa mistura que deu em festa.

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As primeiras manifestações aconteceram cerca de uma hora antes da bola rolar, quando os jogadores entraram para o aquecimento. O nome mais entoado, contudo, foi daquele que sequer participou do amistoso: Neymar. Mesmo lesionado, o craque do Santos acompanhou os companheiros no gramado e foi ovacionado por parte dos torcedores.

No anúncio da escalação, o destaque ficou para os nomes dos jogadores e ex-jogadores do Flamengo, o time da casa. Wesley, Léo Pereira, Alex Sandro e Vini Jr foram celebrados de forma efusiva. No hino nacional, nem o descompasso de Alcione e Belo desanimou os torcedores brasileiros, que cantaram a plenos pulmões, enquanto erguiam mosaicos nos setores Norte, Leste e Sul.

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O primeiro tempo foi de desconfiança. O golaço de Vinícius fez os presentes explodirem em comemoração. Por outro lado, o gol do Panamá trouxe vaias, que foram direcionadas ao goleiro Alisson minutos depois. Com vantagem no placar após Casemiro deixar o dele, a Seleção foi ao vestiário sob aplausos tímidos.

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Na volta para o segundo tempo, Carlo Ancelotti mudou praticamente o time inteiro — apenas Léo Pereira permaneceu em campo. Mais uma vez, o locutor do estádio anunciou a escalação e animou a torcida brasileira. Danilo, Danilo Santos, Lucas Paquetá e Endrick foram muito aplaudidos. O favorito, contudo, ficou claro: Rayan. Além de uma salva de palmas, o cria do Vasco arrancou o coro de "Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Rayan hoje?" das arquibancadas.

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A chuva de gols do Brasil na segunda etapa animou os torcedores, que vibravam a cada ataque. Rayan, mais uma vez, foi o mais ovacionado ao fazer o terceiro da Seleção.

Por outro lado, uma tentativa por parte do movimento organizado de torcidas de estender bandeirões foi o ponto negativo da festa. Os dois adereços se rasgaram antes mesmo de serem completamente abertos.

Ao longo da partida, o público alternava músicas em homenagem ao Brasil com canções conhecidas de times cariocas, sobretudo do Flamengo. A impaciência com erros ficou clara, e o desconhecimento de boa parte dos presentes ficou nítido. Ao fim da noite, a festa foi bonita, fazendo jus à goleada brasileira no Maracanã.

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Mosaico da torcida do Brasil em amistoso com o Panamá (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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