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Atitude de Neymar em Brasil x Panamá repercute: 'Muito estranho'

Craque está fora do jogo por lesão na panturrilha

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/05/2026
19:09
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Neymar sentado no banco de reservas no amistoso entre Brasil e Panamá
imagem cameraNeymar acompanha amistoso sentado no banco de reservas (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
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Brasil e Panamá estão se enfrentando, na noite deste domingo (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, uma atitude de Neymar no Maracanã viralizou entre torcedores.

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Com uma lesão na panturrilha, Neymar está fora do jogo entre Brasil e Panamá, último da Seleção Brasileira em território nacional antes do Mundial. Apesar de não estar apto para o jogo, o craque resolveu assistir à partida no banco de reservas.

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Nas redes sociais, torcedores reagiram quando a câmera mostrou Neymar no banco de Brasil x Panamá. Veja os comentários abaixo:

Neymar acompanha amistoso entre Brasil e Panamá sentado no banco de reservas (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Neymar acompanha amistoso entre Brasil e Panamá sentado no banco de reservas (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Veja comentários sobre o craque

Sem Neymar, veja escalação do Brasil contra o Panamá

O Brasil já está definido para o amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã. A confirmação da equipe, na verdade, não trouxe surpresas. Durante a entrevista coletiva concedida no último sábado, o técnico Carlo Ancelotti já havia antecipado os 11 jogadores que iniciarão a partida entre Brasil e Panamá, mantendo a formação planejada (sem Neymar) para o último compromisso da equipe em solo brasileiro antes da Copa do Mundo de 2026.

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Contra o Panamá, Brasil entrará em campo com Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Jr. e Raphinha. A escalação reúne nomes experientes e atletas que chegam em alta após boas temporadas por seus clubes, formando a base que o treinador italiano pretende utilizar na competição.

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